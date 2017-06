Cuatro trucos para mejorar tus platos de pasta

Cocinar pasta es como intentar hablar italiano cuando te has pimplado tres copas de lambrusco: crees que lo haces bien, pero no. Con estos cuatro sencillos consejos alcanzarás el clímax pastafariano.

Ya sabemos que no hay que poner aceite en el agua en el que la vamos a hervir y que no hay que pasarla por el grifo después para que no se pegue, pero todavía hay algunas cosas que podemos aprender para ascender a Jedi de la pasta. En el vídeo de hoy te enseñamos algunos trucos que dejarán a tus invitados con la boca abierta, algunos tan sencillos como cambiar el líquido de cocción por vino o leche o hidratar la pasta seca durante un rato para que parezca fresca.

Si quieres conseguir un extra de sabor, dórala en el horno o la sartén tal y como te enseñamos, y no dudes en usar la pasta de pequeño tamaño como si fuera arroz en un risotto: quedará igual de mantecosa que el cereal en cuestión y también absorberá todo el sabor del caldo. Dale al play, y aprende las bases para un montón de nuevos platos que después podrás tunear como te salga del Coliseo con tus verduras y aderezos favoritos.