Qué hay que comer en verano

El verano es, en dura competencia con la primavera, la estación más prolífica en lo de poner la huerta reventona y llenar el mercado de luz y de color como la tómbola de Marisol. Para celebrarlo por todo lo alto, estrenamos un nuevo tipo de post en forma de infografía, que iremos utilizando eventualmente para tratar temas de una forma muy visual. En esta ocasión hemos decidido centrarnos en cómo reconocer los alimentos en su punto y la mejor manera de conservarlos en casa.

Como aunque no nos cabían en la imagen no queremos dejaros sin las habituales propuestas recetiles, ahí van unas cuantas para preparar con berenjena, calabacín, tomate, pimiento y pepino. También tenemos algunas para los langostinos -las de gambas pueden adaptarse fácilmente- y las deliciosas sardinas. No nos olvidemos de la fruta: la sandía y el melón nos gustan tanto en platos dulces como salados, y con las nectarinas y las ciruelas hemos preparado recetas frías y calientes. Y si crees que lo único que se puede hacer con un melocotón o un paraguayo es pelarlos y zampártelos tal cual, nos alegramos mucho de deciros que tienen alguna posibilidad gastronómica más.