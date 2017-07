Cosas que no deberías hacer en verano con la comida

Comer en verano es difícil, y no sólo porque el calor te vuelva perezoso: hay que tener más cuidado con las intoxicaciones. Aquí tienes una guía exprés con los errores más comunes que te evitará dramas intestinales.

Con las altas temperaturas no sólo llegan las fiestas en la playa, las cañas interminables en una terraza y las vacaciones, sino también las intoxicaciones alimentarias, la salmonella y la fruta que languidece a ojos vista antes de que te dé tiempo a decir “pásame el abanico, que me va a dar un perrenque”. No podemos hacer nada por bajar la temperatura de tu casa, pero sí ayudarte a evitar malas prácticas de consumo que te hacen gastar dinero en balde y poner en riesgo tu salud.

¿Compras la fruta y la verdura bien maduritas? Regular. ¿Sales a comprar congelados sin bolsa isotérmica y luego te vas a tomar el vermú con ellos? Mal. ¿Preparas un kilo de mayonesa casera y la tienes en la nevera más de un día? Fatal. Si haces todo eso y sigues vivo, posiblemente ya hayas agotado toda tu suerte como comensal imprudente veraniego, así que mejor mira el vídeo de hoy y deja de jugártela con la comida.