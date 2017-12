Los restaurantes favoritos de El Comidista en 2017

Ha pasado un año más. Y como gorjeaba Ana Torroja con su voz de mirlo, “hacemos el recuento de lo bueno y malo”. Por lo menos en lo que se refiere a restaurantes donde hemos comido, porque en El Comidista el escrutinio moral lo tenemos muy laxo y nos preocupa lo que nos preocupa.

Los que vienen a continuación son los restaurantes favoritos de algunos de los que escribimos por aquí. Nuestro criterio, en general, no es tan estricto como el de los inspectores de la guía Michelin. Así que nos hemos dejado guiar por el disfrute y por unas carteras menos abultadas de lo que nos gustaría, aunque también aparece algún restaurante con el tiquet medio un poco más alto de lo que viene siendo habitual.

Sin más preludio -con la tontería ya llevo 621 caracteres gastados- ahí va nuestra lista.

Eneko, el favorito de Marta Miranda

El guiso de trigo que hace llorar a Marta.. MARTA MIRANDA

Marta Miranda es la Defensora del Cocinero y de cada vez más gente, porque su labor es tan intachable como su criterio a la hora de escoger restaurantes. De Eneko me cuenta que estuvo este verano y también algunas cosas más: “es el hermano pequeño del Azurmendi de Eneko Atxa; el típico hermano pequeño superdotado, quiero decir. Hay un único menú degustación con 9 platos elaborados en una cocina abierta al comedor, que es espartano y con un aire nórdico. Pero los platos no son nada espartanos y te dejan muy pero que muy satisfecha. Para que te entren unas buenas txirrintas y corras para allí, te diré que comí un guiso de trigo con huevo de caserío y jugo de pimientos asados que aún hoy me hace llorar de emoción en las largas noches de invierno. No es un lugar económico, pero es una propuesta de alta cocina que tampoco te obligará a hipotecarte”. Y, menos aún, a hipotecarte a tipo fijo, que quita el hambre.

Eneko. Barrio Legina s/n. Larrabetzu (Bizkaia). Tel. 944 558 866. Mapa.

Ocafú, el favorito de Rodrigo Casteleiro

Rodrigo Casteleiro, nuestro corresponsal en Madrid, recomienda este restaurante con nombre de estornudo, del que afirma que es como un viaje a Galicia. “Es tener Betanzos en Madrid, y no es nostalgia ni romanticismo. Aquí sirven su mítica tortilla, con la diferencia de que te ahorras los más de 500 kilómetros y mueres de gusto igual. Pero si vas, no puedes irte sin probar también sus croquetas de ternera asada. Y eso sí que es morriña. Madre del amor hermoso. No será Galicia, pero ni tan mal. Y aunque está en la zona noble de Madrid, el ticket sale por unos 25-30 euros”. Pues eso, más barato que llenar el depósito de Diesel A.

Ocafú. Calle Jorge Juan, 29. Madrid. Tel. 918 269 164. Mapa.

Regueiro, el favorito de Rubén Galdón

Rubén Galdón sabe más de Asturias que el gaitero de la sidra, como demuestra en su blog, y por eso es una de nuestras voces en la cornisa norte. Vamos que no es de extrañar que elija un restaurante de su patria querida. “Regueiro es el típico restaurante que desde que abrió, hace cinco años, siempre está en las quinielas de las estrellas de la Guía Michelin. Pero al cocinero le está viniendo de puta madre no conseguir grandes reconocimientos porque cada año arriesga más. Comenzó sirviendo cocina tradicional asturiana con pequeños toques de autor, pero ahora además de croquetas de jamón o arroz con pitu, te planta una sopa Tom yum tailandesa con salmonetes, un curry rojo de callos de bacalao o un black chili crab con centollo y calamar. Electrizante. Productos de proximidad con ingredientes exóticos. Insólito en Asturias”.

Regueiro. Lugar Tox, s/n, Villapedre, Navia, (Asturias). Tel. 985 64 85 94. Mapa.

Dos Pebrots y Lluritu, los favoritos de Òscar Broc

Dos Pebrots

Las ubres que pierden a Òscar.. DOS PEBROTS

No se puedes estar más al día de lo que ocurre en Barcelona que Òscar Broc, lo visita todo, así que cuando él dice que Dos Pebrots es su restaurante favorito, el mérito del restaurante es doble: “No tiene ni dos años y es único en su especie: rescata recetas ancestrales y las actualiza. Sus pezones de cerda me vuelven loco (no es un chiste guarro). Y el chuletón a la brasa con cuchillo de silex es el mejor cacho de carne que he probado en mi vida”. En su día, hablamos de Dos Pebrots en este post, por si queréis un spoiler aún mayor.

Dos Pebrots. Doctor Dou, 19. Barcelona. Tel. 938 539 598. Mapa.

Lluritu

Llevo tiempo con ganas de ir a este restaurante con aspecto de bar y espíritu de marisquería moderna y Òscar no hace más que reforzar mis intenciones: “uno nuevo de este año que también me vuelve loco es Lluritu. Es una marisquería informal con un producto increíble, que tira de plancha y crudos. Tienen setas con gambas alucinantes, brutales chipirones a la plancha con su raspa, ensalada de anguila ahumada tremenda, entraña rica rica y una mousse de galleta de otra galaxia. Las servilletas de papel son todo un detalle”.

Lluritu. Torrent de les flors, 71. Barcelona. Tel. 938 553 866. Mapa.

Yakumanka, Ca l’Esteve, John Barrita y A Pulpeira de Melide, los favoritos de Mònica Escudero

Yakumanka

Los mejillones por los que mataría Mònica. MÒNICA ESCUDERO

Mònica Escudero se autodefine como acidófila y picantófila, así que esta recomendación sobre la vuelta de Gastón Acurio a Barcelona no debería sorprendernos. “Todo lo que he comido en Yakumanka me ha gustado muchísimo. El copazo de leche de tigre -mejor a compartir, si sois de estómago delicado-, los choros a la chalaca (mejillones con salsa fresca), los anticuchos, los ceviches del día y los cócteles y las bebidas sin alcohol son un delirio para los sentidos. De los postres no os puedo decir nada, porque nunca he llegado a ese momento con espacio suficiente para probar uno (soy una de esas personas que carece de estómago extra para lo dulce)”. Si lo dice Mònica y lo firma Gastón, no puede estar mal.

Yakumanka. València, 207. Barcelona. Tel. 935661548. Map.

Ca l´Esteve

En El Comidista somos fans de Xesco Bueno y su maña con los arroces y Mònica Escudero lo certifica: “Es un negocio familiar en Castellbisbal donde la mayoría de productos vegetales son de proximidad -literalmente: tienen la huerta al otro lado de la carretera-, las brasas se manejan con maestría (si vais en temporada de alcachofas, pedidlas y llorad de alegría) y los arroces son todos de ponerse de pie y dedicarles una ovación cerrada. Un restaurante sin pretensiones, con buenísimo producto y un servicio tradicional y de lo más amable. Si vais en domingo -Ca l´Esteve es muy de ir en domingo- podéis comprar fruta y verdura directas del payés en la finca de al lado -hasta las 14:00-”. Suscribo palabra por palabra la recomendación de Mònica.

Ca l’Esteve. Casetes de Ca n’Olivero, 2. Castellbisbal (Barcelona). Tel. 937 755 690. Mapa.

John Barrita

Otra característica de Mònica es su filia por los bocatas, que además prepara con maestría. Así que John Barrita, bocadillería, debe ser cosa seria. De lo contrario no habría pasado el tamiz Escudero. “Pocas cosas me gustan más que un bocadillo bien hecho, y la última vez que fui a Madrid tuve la suerte de probar los que preparan Javi Estévez, Quike Pedraz, John Torres y David de la Cal. Bajo el lema "bocatas que molan" rellenan -o ponen encima de- diferentes panes caseros de excelente calidad deliciosas combinaciones de proteína y verduras, con salsas para chuperretearse los dedos. El pepito y el brioche & steak harán las delicias de los más panarras, y la focaccia con sardina enloquecerá a los fans de este humilde pescado (yo misma). En serio, aquello fue amor al primer bocado (que, por cierto, no fue un bocadillo, sino una croqueta de ropa vieja). Entre sus 'antipani' -ay, qué chispa tengo-, también destacaría la ensaladilla, la lasaña de carrillera con pasta wan tun y la alcachofa con huevo a baja temperatura y foie. Que el huevo a baja temperatura ya no es moderno, lo sé, pero eso no hace que esté menos bueno, ¿no?”.

John Barrita. Vallhermoso, 72. Madrid. Tel. 918 588 451. Mapa.

A pulpeira de Melide

Cuando Mònica Escudero viajó a Galícia para escribir este completo post sobre la tortilla de Betanzos, Anna Mayer y Jorge Guitián le descubrieron “una pulpería "de toda la vida" en la que la última generación le daba una vuelta al producto local”. Mònica cuenta que se emocionó más por la tortilla –le pirran– que por el resto, pero que hubo sorpresa: “lo que desfiló por esa barra se me quedó grabado a fuego: fabulosos mejillones gallegos en una vinagreta sabrosísima, jurel semicrudo con una salsa cítrica superfresca y unas zamburiñas haciéndose cuchicuchis con un jamón ibérico en fabuloso contraste. Supongo que de todo lo que probé solo deben quedar en la carta el pulpo y la tortilla, porque el resto se ciñe a la temporada y cambia bastante a menudo, pero si váis por A Coruña no dejéis de probar la parte de la carta de la Pulpeira que maneja Gorka Rodríguez, que por algo ganó el premio al cocinero gallego del año en 2015”. Yo, hasta que llegue el día, la he apuntado a mi lista de pendientes.

A pulpeira de Melide. Praza de España, 16. A Coruña. Tel. 981 152 197. Mapa.

Landua, el favorito de Jorge Guitián

Hablando de Jorge Guitián, por la puerta asoma. No tengo pruebas concluyentes, pero creo que Jorge es una de las personas que escribe de gastronomía que más kilómetros se echa de este país. Así que sus recomendaciones tienen un valor extra: “a mí me dejó una sensación fantástica el restaurante Landua –del que ya escribí en mi blog– en una aldea casi abandonada de la Costa da Morte. La hija de los dueños de la casa, María, se encarga de la sala. Su pareja, Manuel, de la cocina. No trabaja nadie más en el restaurante. Sólo menú degustación, sólo bajo reserva y, en temporada baja, sólo en fin de semana. 30€ + bebidas cinco platos salados y un postre. Vistas al embalse y, aunque está sólo a una hora de Santiago en realidad parece que está a un par de años luz. Si alguna vez has oído lo de la Galicia profunda esto está, según llegas a ella, un poco más allá”.

Landua. Casa de Santa Uxía, Dumbría (A Coruña). Tel. 667 617 479. Mapa.

La Casita de Sabino, La Zorra, Ekeko y Central Bar, los favortios de Mikel Iturriaga

La Casita de Sabino

Cuando uno de Bilbao jura por la Ría y el Athletic, hay que tomarse muy en serio lo que dice. Atención, porque es justo lo que hace Mikel Iturriaga cuando habla de esta casa de comidas: “‘Se da de comer y de beber’, dice el cartel de la entrada, y por la Ría y el Athletic que es cierto. Salir de este restaurante del Ensanche bilbaíno con hambre o sed es tan imposible como encontrar un pescado o un marisco poco fresco dentro de él. Sabino Lekanda apuesta por un concepto de apariencia simple pero fondo trabajado: ofrecer materia prima marina de alto nivel, cocinarla a la vasca con respeto y sin florituras, y no clavarte un arpón al final en forma de cuenta. Si pasas por Bilbao o vives allí, deberías ir”.

La Casita de Sabino. Henao Kalea, 3. Bilbo, Bizkaia. Tel. 611 216 822. Mapa.

La Zorra

Un arroz que atraparía a Mikel.. Nonna Bruna/Imma Quesada

Coincido completamente con Mikel con la elección de este favorito del 2017. Y no lo digo sólo porque me conviene hacerle la rosca –al fin y al cabo es el jefe aquí– sino porque es uno de los sitios donde mejor arroz he comido este año. Pero a lo que íbamos, dice el jefe: “Zorra es arroz al revés. Y del revés vuelven en este restaurante a los arroces, pasando de fórmulas tradicionales y usando ingredientes nada habituales en este elemento. El arroz con burrata, sepia, butifarra negra y manzana o el de rabitos de cerdo y berberechos pueden sonar muy lóquers, pero contra todo pronóstico funcionan tan bien como la mejor paella. La mano maestra de Pablo Albuerne garantiza precisión técnica, y el resto de la carta no desmerece en absoluto, con fantásticas ensaladas y un ssäm de cordero que es gloria bendita”.

La Zorra. Passeig Marítim, 1-3. Sitges (Barcelona). Tel. 938 531 778. Mapa.

Ekeko

Aunque sea de Bilbao, Mikel también se fija en otras ciudades más al norte. "Donostia será famosa por sus pintxos y sus tres estrellas, pero cerca de La Concha también hay propuestas internacionales de máximo interés. Ekeko es mi local de bocadillos favorito en estos momentos, y vende cocina peruana fresca, de sabores definidos y puntos cuidados, que viaja hasta las mesas en los sobresalientes panes de The Loaf. El paso de algunos de sus responsables por restaurantes de alto nivel se nota en tanto en la exquisitez del lomo saltado o la butifarra barranquina como en los refinadísimos postres. Y todo a precios más que razonables". No es la primera vez que hablamos de esta sanguchería, también hacen unas croquetas que enamoran.

Ekeko. Paseo de la Zurriola, 18. San Sebastián. Tel. 943 26 50 30. Mapa.

Central Bar

También doy fe, si es que hiciera falta, de la tercera y última recomendación de Mikel. “El bar del chef Ricard Camarena en el Mercado Central de Valencia es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien en un territorio delicado. En medio de la ola de desnaturalización que están sufriendo muchos mercados de comida por la presión del turismo masivo, Central Bar reivindica el producto autóctono de temporada y las preparaciones sencillas perfectas para tomar en una barra. Es decir, lo que han hecho toda la vida de Dios los buenos bares de mercado, pero con el plus de conocimiento y detalle de un chef de la categoría de Camarena. Bienaventurados los valencianos que tienen cerca sus alcachofas, su conejo al ajillo o su ensaladilla, porque de ellos es el reino de los cielos”. Nada que añadir.

Central Bar. Plaça de la ciutat de Bruges, València. Mapa.

Lluerna, Bar Verat, El Canari, Noor y Casa José, los favoritos de Jordi Luque

Lluerna y Bar Verat

Lo que hacen Víctor Quintillà y Mar Gómez me parece milagroso, porque este cocinero y esta sumiller, defienden una cocina de kilómetro cero y de territorio ahí donde el ser humano se dedicó a machacar el territorio. O sea, en Santa Coloma de Gramenet, ciudad adyacente a Barcelona y, en general, despreciada por los barceloneses: craso error.

En Lluerna lucen una estrella Michelín con menús degustación que empiezan al muy asequible precio de 42,50 euros. Su cocina es exquisita y muy personal, no en vano a Víctor se le ha adjudicado el papel de ser uno de los representantes de la Nueva Nueva Cocina Catalana.

Pero no contentos con eso, en un local adyacente a Lluerna Mar y Víctor manejan el Bar Verat, un paraíso de tapas con fórmulas que empiezan en 17,50 euros.

De Lluerna me quedo con el bonito con encurtidos y ajoblanco de codium o la zarzuela de pescado. Del Verat, con el mollete de pato pekín o la oreja de cerdo con kimchi.

Lluerna y Bar Verat. Avinguda Pallaresa, 104. Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Tel. Lluerna 933 910 820. Tel. Bar Verat 936 814 080. Mapa.

El Canari

El fricandó de mis entretelas.. JORDI LUQUE

Tiene una docena de mesas y está en un pueblo de dos calles al que se llega después de una carretera bien enmadejada. A pesar de todo, se las manejan para recibir una materia prima impecable de su territorio contiguo y, agárrense, un pescado excepcional del Cantábrico y Galicia. Su fricandó de alcachofas con almejas es, sin duda, uno de mis platos favoritos del año. Me pirra El Canari, y es que Celia guisa a la perfección y Jaume maneja la sala con un carácter tronante que no deja indiferente. Debería convertirse en lugar de peregrinación.

El Canari. Santa María, 4. Vilanova de Sau (Barcelona). Tel. 938 847 095. Mapa.

Noor

Del restaurante de Paco Morales en Córdoba no voy a decir mucho. Porque todo lo que diga es poco y porque creo que cualquier potencial cliente merece ir sin que le chafen mucho la sorpresa. Sólo diré que viajé de Barcelona a Córdoba y vuelta para comer en Noor y que la experiencia es una de las más alucinantes del año a nivel gastronómico. Insisto, no diré nada más: hay que ir para creer. Bueno, y también os podéis leer esto que escribimos hace un año.

Noor. Pablo Ruiz Picasso, 8. Córdoba. Tel. 957 96 40 55. Mapa.

Casa José

La cocina de Fernando del Cerro sublima los productos de la huerta de Aranjuez que no se veía desde los tiempos de Felipe II. Su plato de tirabeques con grasa de carabineros suena a tontería, ¿Verdad? Pues no lo es, todo lo contrario. Alguien que consigue hacerte salivar con unos tirabeques salteados que a la par saben a purito marisco se merece el cielo.

Casa José. Calle de Abastos, 32. Aranjuez (Madrid). Tel. 918 91 14 88. Mapa.