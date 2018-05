Sacher: La tarta de chocolate más famosa del mundo

Google Plus

No sufras: no te vamos a contar por trigésimocuarta vez la historia de la tarta Sacher (resumen exprés por si no la sabes: la inventó el pastelero Franz Sacher en Viena en 1832 para un banquete del príncipe Clemente Wenceslao Lotario de Metternich). Tampoco te ahogaremos en tópicos romanticones sobre la repostería clásica centroeuropea y los viejos cafés de la capital del Imperio Austrohúngaro. Hoy toca ir al grano, a cómo elaborar esta torte con todo su glamour viejunen. O por lo menos, a aproximarse en lo posible al original.

La receta de la Sacher es secreta, pero en la pastelería Canal de Barcelona preparan una de las versiones más logradas que he probado. Y menos dulzona, lo que para mí la convierte en más placentera. Prepararla es menos difícil de lo que pensabas, siempre que tengas en cuenta los importantes detalles que Lluís Estrada explica en el vídeo de arriba. Si te conformas con la triste versión escrita de la receta, la tienes aquí abajo.

TARTA SACHER DE LA PASTELERÍA CANAL



Ingredientes

Para el bizcocho

9 huevos

300 g de azúcar

150 g de chocolate negro (72% cacao)

150 g de mantequilla

150 g de harina

9 g de impulsor (levadura tipo Royal)

Para la cobertura

300 g de chocolate negro (72% cacao)

200 g de mantequilla

Para la trufa

900 g de nata 35% MG

350 g de chocolate negro (72% cacao)

35 g de azúcar

Otros

Mermelada de albaricoque

Fruta fresca variada para decorar

Preparación