El gran fiasco de las medidas del Gobierno contra la obesidad

Respecto a implantar medidas en colegios e institutos para impedir la venta de alimentos y bebidas insanas, los ciudadanos hemos de recordar que la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2011 (insisto, de 2011) ya recogía estas cuestiones. En concreto su artículo 40 está específicamente dirigido a las medidas especiales en el ámbito escolar, y su apartado 6 reza textualmente: “En las escuelas infantiles y en los centros escolares no se permitirá la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Estos contenidos se establecerán reglamentariamente”. ¿Aplaudimos entonces porque hasta ahora y desde hace más de 7 años esto no se esté cumpliendo y se anuncie que se va a hacer cumplir? Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, pero tal vez es excesivo.

Sobre limitar la publicidad de los alimentos poco saludables dirigida a menores de 15 años mediante el Código PAOS de autorregulación de publicidad, es preciso hacer notar que el famoso Código PAOS es la vergüenza internacional de nuestra lucha institucional contra los desmanes publicitarios de la industria alimentaria. Este Código de 2005, además de estar redactado por la propia industria, también es de adhesión voluntaria: el que quiera se adhiere y “lo cumple”, y el que no, no. Lo más triste de todo es que incluso los que se adhieren no lo cumplen en su mayor parte: este estudio de 2017 comparó el grado de (in)cumplimiento de la parrilla publicitaria española con el Código PAOS en la mano entre 2008 y 2012, y constató que hasta el 2012 el grado de incumplimiento era mayor (el 88%) que hasta 2008 (el 49%). En palabras del gran Francisco Ojuelos, autor del muy recomendable libro El derecho en la nutrición: ¿te imaginas que solo el 12% de los contribuyentes pagara sus impuestos? No necesitamos el Código PAOS como tal, lo que sí se necesita es que se cumpla. Y más allá, si lo que se pretende es hacer algo verdaderamente útil -en lugar de hacerle el caldo gordo a la industria alimentaria de lo más insano-, lo que necesitamos es una Ley de la administración en este sentido, no un código de adhesión voluntaria que ni sirve para nada, ni se cumple.