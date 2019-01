La capital mundial de las palmeritas

En busca de la palmera perfecta

R.C.G.

Si tanto almíbar les empalaga, y lo que están buscando son palmeras algo más crujientes, sepan que hay opciones. En Madrid, Miguel Anómalo, guionista y creador del proyecto palmeranómalo, que busca, precisamente, la mejor palmera de la capital, tiene sus favoritas: las de la Antigua Pastelería del Pozo (calle del Pozo, 8) son las que están en su podio. "Aunque estas", avisa, "son más tipo bollo". Si quieren una más crujiente tienen que ir a la Diadema (calle del Espíritu Santo, 6), desvela. Y yo sumo a la hornada las palmeras de La Duquesita (calle de Fernando VI, 2), con una cobertura de chocolate negro del 70% y un hojaldre que cruje a cada mordisco.

En Barcelona, la coordinadora de esta santa casa, Mònica Escudero, recomienda probar las de la panadería Turris. "En general, no me va nada el dulce, pero si alguna vez me entra el munchie y me apetece darle un bocado a algo, las palmeras del Turris suelen ser las primeras candidatas. El hojaldrado es perfecto, crujiente por fuera y ligeramente mantecoso por dentro, no tienen demasiado azúcar y el chocolate que usan para la cobertura es de buenísima calidad (y, de nuevo, no demasiado empalagoso). Además son grandes, perfectas para compartir".

Y anoten también estos dos templos de Cantabria que me chiva nuestro corresponsal en el norte, Rubén Galdón. "Las palmeronas de Unquera quizás no sean las mejores palmeras del mundo, pero sin duda están entre las más pantagruélicas. En Unquera, en las cafeterías Royal I y III, decidieron hace unos diez años ofrecer unas palmeras gigantes junto a las más típicas y famosas corbatas. Hoy en día es un reclamo turístico en toda regla. Hay que desviarse de la Autovía del Cantábrico un par de kilómetros para devorarlas, pero las dos cafeterías están siempre hasta arriba. ¿Por qué comer una palmera de tamaño medio si puedes multiplicar el placer con otra el triple de grande?", se pregunta retórico.

Aunque, quizás, convendría dejar hueco para lo que sigue. "En Reinosa se elabora el mejor hojaldre de mi mundo conocido. Son especialmente famosas las pantortillas, elaboradas sólo con la masa y azúcar. En Casa Vejo (calle Mayor, 32) también le dan forma de palmera al hojaldre. Es la mejor forma de apreciar totalmente el sabor de la mantequilla del hojaldre que se curran. Son muy crujientes y nada empalagosas. Y ya las que están cubiertas de chocolate son puro porno", se relame Galdón.

Y, por último, en el sur, Joaquín Jesús Sánchez, antiguo comidista, saliva por las palmeras de huevo. "Soy fanático, y siempre que voy a Sevilla me atiborro porque en Madrid solo existen unas con un glaseado medio ácido que me parece repugnante. Las mejores palmeras que he probado las compraba en Marchena, en Candelaria, que lamentablemente cerró hace año y medio. Era un hojaldre prieto, muy crujiente, cubierto de yema densa. Se te iba la cabeza. Pero las de La Campana (calle de Sierpes, 1-3), que son menos crujientes, pero la cobertura es muy rica, también me gustan. Además, son gigantes. Yo siempre soy partidario de la abundancia".