Alcachofas crudas, fritas y al horno

Si te gustan las alcachofas pero no sabes qué hacer con ellas, aquí tienes un máster en tres minutos: cómo elegirlas bien, cómo limpiarlas y cómo cocinarlas de tres maneras sencillas.

MIKEL LÓPEZ ITURRIAGA / UNTO

¿Son las alcachofas la mejor verdura que existe? Hay otras igual de buenas, me diréis. Sí, responderé yo, pero permitidme un súbito arrebato de fanatismo alcachofero: su sabor único, su delicadeza y su entrega en tantos platos las hace especiales. Pocas hortalizas me llegan tan dentro como ellas (y estoy hablando de llegar al corazón, malpensados, que su forma no invita precisamente a ciertos usos recreativos).

Lo que os traemos en el vídeo de hoy es un máster en tres minutos para aprender a honrar a la diosa alcachofa. El agricultor Xavier Oliva, que las cultiva en El Prat de Llobregat, nos enseña a elegirlas bien en la tienda detectando las señales de frescura o de vejez. David Justo, chef del restaurante Ona Nuit en la misma localidad, nos enseña a limpiarlas y a cocinarlas de tres formas sencillísimas: crudas en ensalada, fritas y asadas. Ojo cuidao porque en este restaurante son tan expertos que hasta tienen la alcachofa en su logo. Como otros que yo me sé...