Aló Comidista: "¿El auténtico cachopo lleva pimiento?"

Aló Comidista vuelve puntual a su cita menstrual. En este consultorio vale todo: dudas culinarias, enigmas gastronómicos, problemas psicológicos, cuestiones metafísicas y dramas de la vida contemporánea. Sólo tenéis que enviarme un mail a elcomidista[arroba]gmail.com. Responderé a vuestras chorradas preocupaciones el primer jueves de cada mes, salvo festivos, puentes, enfermedad grave o fallecimiento.

Marc: En el trabajo tenemos un debate a fuego del nivel de tortilla con o sin cebolla, pero con el cachopo. ¿Lleva pimiento? Y si lo lleva, ¿dentro como parte del relleno o por fuera como acompañamiento? PD: qué pasa con el consultorio de diciembre y el de enero.

Querido Marc, lo único que pasa con el consultorio de diciembre es que estarías haciendo alguna gilipollez y te lo perdiste, y después tu exiguo intelecto no te dió como para encontrarlo. El consultorio de enero lleva años sin publicarse, porque en esas fechas siempre estoy descansando en la López Ibor de Aspen, Colorado.

Como estoy del cachopo hasta la mismísima cachopepitilla, acudo al Sagrado Oráculo de Todo Lo Asturiano, el periodista Rubén Galdón, para contestar a tu pregunta. “Siendo totalmente puristas, la receta original no lleva pimientos, ni dentro ni fuera. Pero los sanjacobones rellenos se han convertido en un vertedero: por haber, hay hasta quien mete anchoas. En mi modesta opinión, todo lo que vaya dentro de los filetes y que suelte agüilla con el calor de la fritura, como pimientos o espárragos, es ETA. En algunos bares sí que ponen unos piquillos sobre el rebozado, pero vaya, creo que es la forma de poner verdura en el plato”.

Tere: Hola Iker, un amigo me ha mandado esta foto de la cena que le ha preparado a su novia por San Valentín y quiero saber tu opinión sobre el menú. Creo que te van a maravillar los pulpitos-Frankfurt y, sobre todo, me gustaría que me ayudaras a averiguar qué tipo de bicho o tejido orgánico hay en el otro plato. Se barajan como opciones chipirones atropellados, navajas de bote y criadillas en aceite.

Querida Tete, me parece todo muy elegante y seductor. Se ve que la chica se lo ha currado: ha abierto un paquete de salchichas repugnantes, una lata de moluscos random -parecen machas-, una botella de lambrusco de Mercadona de 0,50 euros, y ale, cena romántica lista. Si yo fuera tu amigo, elegiría entre dos opciones: o dejar a semejante escombro de novia, o mojarme con gasolina y quemarme a lo bonzo con la velita de Mr. Wonderful, porque “hoy pueden pasar cosas espectaculares” y “sonríe a la vida y la vida te devolverá esa sonrisa”.

Virginia: En la receta de galletas sin azúcar donde indican entre los ingredientes 140 g de mantequilla de cacahuete, ¿Podrían explicarme exactamente en qué consiste?

Querida Virginia, o acabas de llegar de Saturno, o tu edad mental es de 11 años, o has vivido 40 años secuestrada en plan Kimmy Schmidt y te acaban de liberar, porque si no, no me explico esta pregunta. ¿Cómo es posible que no sepas qué es la mantequilla de cacahuete? ¿Cómo es posible que no sepas que existe Google y que puedes buscar allí qué es la mantequilla de cacahuete? A ver, alma de cántario, es una pasta de densidad y textura similar a la mantequilla, pero hecha con cacahuete. Como te veo tan atolondrada, un consejo por si la compras: vigila que tenga cacahuete y poco más, que hay mucha mierdi por ahí cargadita de azúcar, aceite de palma, grasas hidrogenadas y demás parientes.

Esteban: Soy fans del ajo y de los pepinos, pero vivo en Estambul y aquí, a no ser que se tenga mucha suerte, todo es pequeño. El problema es el siguiente: en España, como compraba ajos secos grandes, no tenía problema en quitarlos el corazón (respeten el loísmo, por favor), ya que, según mi abuela, así no se repetían y además el sabor que daban a los platos era más fisno. ¿Es verdad?

Querido Esteban, no sabía que el pepino turco fuera pequeño. Siempre pensé que era largo, grueso y, en consecuencia, muy satisfactorio, pero mira tú por dónde era todo leyenda.

Vamos por partes con lo del ajo: si está muy fresco, la diferencia de sabor quitando el germen o no es prácticamente imperceptible, tal como cuentan en este artículo de Serious Eats. Si está un poco talludito, sí tiene un sabor algo más intenso, que podrás detectar sobre todo si lo usas crudo (y no tanto si lo cocinas con calor). ¿Y cómo saber si un ajo está joven y esplendoroso como yo? La época del año puede ser un indicativo: los ajos se suelen recolectar de mayo a julio. El tamaño y color del germen también: cuanto más grande, verde y definido, más tiempo tiene el diente.

Sobre la repetición, no he encontrado referencias solventes ni en libros ni en internet que confirmen que el ajo con germen sienta mejor o peor al estómago. Las sustancias que hacen que este alimento genere sulfuro de metilo-alilo en la digestión, con los consiguientes eructos y olor de boca, están presentes en todo el diente. Más que quitar el germen, la solución para mitigar estos efectos es cocinarlo -el ajo cocido es bastante más fácil de digerir- o combinarlo con alimentos que contrarrestan sus efectos, al menos en el aliento, como la lechuga, la manzana o la menta.

Tú al enterarte de que el pepino turco es pequeño. GIPHY

Alejandro: Estoy suscrito a vuestro canal de YouTube y he probado a seguir tus indicaciones pulsando la secuencia de teclas anunciadas en tus vídeos para verte desnudo bañado en chocolate, pero no ha funcionado, espero que puedas corregirlo. Pero te escribo porque soy un aficionado al agua con gas, y me gustaría que hicieras una comparativa de marcas. ¿Burbujas finas? ¿sabor bicarbonato? ¿Cuál recomiendas?

Querido Alejandro, no vamos a hacer una cata porque en España sólo bebemos agua con gas cuatro raripondias, y el vídeo no lo vería ni el tato. Sí te puedo recomendar mis marcas favoritas, que son Cabreiroa y San Pelegrino, porque no tienen tanta burbuja gordota como el Vichy y demás parientes. En cuanto al desnudo bañado en chocolate que prometo al final de algunos vídeos si pulsas determinadas teclas, hay otra manera de verlo: convencer a 100 amigos de que se suscriban al canal. Si lo consigues, el algoritmo lo detecta, el blockchain y la computación cuántica entran en juego y entonces te sale.

Sergio: ¿El chocolate a la taza es mejor prepararlo con leche (¿entera?) o con agua?

Querido Sergio, toda la vida de Dios se ha preparado con leche, pero tampoco veo inconveniente en que lo hagas con agua, si no te importa perder ese punto lácteo / cremoso que te dará la leche, sobre todo la entera. Ahora bien, como seguramente querrás una opinión más informada que la mía, te pongo con Sergio Gil, maestro chocolatero de Cacao Sampaka.

“Si somos muy amantes del chocolate negro y nos gusta encontrar todos los sabores del chocolate, recomiendo probarlo con agua. Es una experiencia para el paladar inigualable, notaremos sabores que con la leche no notamos y disfrutaremos de un chocolate a la taza puro y aromático”. Gil plantea dos excepciones en las que la leche es recomendable: “Para niños, ya que tendremos un sabor más cremoso y suave, y para mojar churros, evidentemente”.

Daniel: HOLA MIKEL ESTAMOS HACIENDO UNA FRANQUICIA Y KERIAMOS CHARLAR UN RATITO CONTIGO XA INTERCAMBIAR ALGUNAS COSAS ME PARECES BUENA PERSONA GRACIAS

Querido Daniel, no sé si me estás ofreciendo un trapicheo de drogas o si eres un miembro de los Miami enviado por La Tagliatella para darme mi merecido por aquel famoso artículo. En cualquiera de los dos casos, me das miedo.

Daniel, intercambiando cosas. GIPHY

Embarazada Desesperada: Tengo un reflujo y un ardor digno de Daenerys de la Tormenta, La que no Arde, Rompedora de Cadenas y Madre de Dragones. El problema es que mi esófago sí que arde. Como lo de tomar medicamentos nanai de la china, he intentado buscar información sobre alimentos que me ayuden a rebajar la acidez, pero en los mundos de interné solo encuentro magufadas de dietas alcalinas. ¿Alguna sugerencia?

Querida Embarazada Desesperada, aunque no pierdo la esperanza, Dios no me ha concedido nunca el regalo de ser mamá, así que no puedo ayudarte con ninguna experiencia personal sobre la acidez prenatal. Pero aquí tengo algunos consejos de la dietista-nutricionista Gemma Tendero, que quizá te puedan ayudar. “Conforme el bebé crece dentro de la madre se desplazan diferentes órganos y el estómago se aplasta, con lo que tiene menos espacio para poder digerir los alimentos”.

“¿Consejos? Basar tu alimentación en los vegetales (frutas, verduras, legumbres, cereales) y repartir las comidas en ingestas pequeñas (entre cinco y siete al día). Masticar bien los alimentos y no tomar líquidos durante la comida para evitar que el estómago aumente de volumen. Cocinar las verduras y hortalizas al vapor, hervidas, al microondas, papillote, horno o cocidas, huyendo de salsas y guisos. Evitar los alimentos ricos en grasas (sobretodo los fritos), especias, vinagre, café, bebidas carbonatadas y alcohólicas, chocolate y frutas cítricas. Y tomar los alimentos atemperados, es decir, que no estén nimuy fríos ni muy calientes, ya que pueden irritar aún más el esófago”.

También hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones, según Tendero: “Evitar acostarse tras las comidas, y si se necesita tumbarse, hacerlo con la cabeza y el pecho elevado, al menos 10 centímetros. Cenar 2 o 3 horas antes de irse a dormir, utilizar ropa holgada, sobretodo en las comidas, y evitar el estrés”.

Silvia: Quiero compartir con vosotros el horror culinario con el que me encontré ayer. Sí, ensaladilla con mayonesa azul y rosa. Cabe decir que vivo en Sevilla, donde prácticamente en cualquier bar puedes encontrar una comestible.

Querida Silvia, gracias por compartir este engendro satánico con nosotros. Había visto muchos atentados contra la ensaladilla rusa, pero esta versión tipo cupcake los supera todos. Supongo que es la enésima muestra de la infantilización de la gastronomía -y de la vida en general- tan propia del siglo XXI. Pero no nos deprimamos: pronto el cambio climático acabará con la humanidad y desaparecerán para siempre estos comistrajos.

Paloma: como buena fologüer influenciable, me hice con un par de botes de garbanzos con trufa del Lidl que recomendó Mikel esta Navidad. Sin embargo, no sé muy bien qué hacer con ellos ni con qué combinar el garbanzo para no camuflar el sabor a trufa. ¿Alguna ideílla?

Querida Paloma, no entiendo cómo podéis seguir como borregos los consejos del primer mamarracho de influencer que os encontráis por la red. Pero en fin, ya que te has comprado los garbanzos, ahí van unas “ideíllas”: si los tomas tal cual ya están buenos (y no me tires el líquido, que tiene mucho sabor). Pero si insistes en ponerte creativa, piensa en los alimentos tradicionalmente receptivos con los aromas de la trufa: un guisote de patatas, garbanzos y huevo cocido usando el líquido de la conserva, un risotto con setas haciendo lo mismo, o una sopa de pasta pequeña y huevo mollet con caldo de pollo.

Luis: Me han regalado está cazuela para cocinar pollo sentado. Dicen que se ponen en el recipiente del centro, las especies y líquidos. Al calentarse empiezan a distribuirse por el interior del pollo. ¿Tenéis algún vídeo o recetas?

Querido Luis, menudo pongazo que te han endilgado. ¿Seguro que no es un re-regalo? Algo me dice que los amigos o familiares que te han regalado este anal plug para pollos lo tenían por casa, no sabían qué hacer con él y dijeron: “Pues mira, para Luis, que es su cumple”. Respondiendo a tu pregunta, no, no tenemos vídeo ni recetas, pero sí te puedo dar una noticia buena y una mala. La buena, que mantener el pollo en esa posición vertical durante el asado puede ayudar a conseguir un bonito dorado, una piel crujiente y un cocinado uniforme. La mala, que la distribución de especias y líquidos por el interior del pollo gracias a este artefacto es un poco cuento chino: autores de diferentes pruebas comparativas señalan que no hay diferencias relevantes de sabor con el pollo asado a la manera convencional.

Isabel: Me he comprado la olla de cocción lenta de Andrew James, la de 6,5 litros. ¿Me podrías dar alguna referencia o poner alguna receta para poder ir haciendo algo?

Querida Isabel, me fascina que creáis que tengo en casa todas las cazuelas, sartenes, ollas y electrodomésticos disponibles en el mercado, y que no tengo otra cosa que hacer en la vida que probarlos para que luego me vengáis a preguntar. También dice mucho de tu sensatez lo de comprarte un cacharro sin tener ni pajolera idea de para qué lo vas a utilizar, pero en fin, como serás la típica pija malcriada a la que le da igual tirar el dinero porque le sobra, eso no es tanto problema.

Confiando en que algún día llegue una revolución en la que los desposeídos usen las slow cookers para cocinar a gente como tú, te remito a la persona que más sabe de estos aparatos del universo hispanohablante: Marta Miranda. Sus mil y una recetas las encuentras en la web Crockpotting y en los libros Slow cooker y Cocina dulce con slow cooker. Para que veas que soy buena persona aunque desee la extinción de los tuyos, te paso un superconsejito que me ha dado Marta sobre tu olla: “De ese tamaño y modelo concreto, a diferencia de otros de la misma marca, se dice que es bastante lento en la función BAJA. Lento hasta la desesperación, en algunos casos. Debería tenerlo en cuenta al adaptar las recetas”.

Vir: El installation art supermercadil gallego ha traspasado fronteras. Cacatúa-piña avistada en Valladolid.

Querida Vir, qué preciosidad. Y qué buena idea para concursar en el certamen Navidad Viejuna de este 2019.

Fernando: Me gustaría hacerte una pregunta para el consultorio pero perdona porque es un poco basic. Estoy empezando con la cocina y no sé qué hago que la tortilla de patatas se me pega siempre. Hasta ahora le he estado echando la culpa a la sartén de 5 euros del Aldi pero a lo mejor estoy haciendo algo mal... ¿Tú qué crees? PD.: Te adoro y te deseo y te tengo en mi olimpo particular junto a Grande Marlaska y Pablo Simón.

Querido Fernando, gracias por adorarme y desearme. Supongo que te excitas imaginando que Grande Marlaska te aplica la ley, Pablo Simón te explica el sistema electoral alemán y yo te hago unas croquetas. No es para menos, yo me pongo palote sólo de pensar en estas nuevas Hera, Atenea y Afrodita juntas. Yendo a tu pregunta, no te preocupes porque este consultorio es el paraíso de las básicas, así que siéntete como en casa.

La sartén de 5 euros del Aldi, que seguramente maltratarás con todo tipo de comidas inmundas de estudiante, no es tu mejor amiga a la hora de hacer tortillas. Lo mejor es que te compres una -aquí tienes alguna recomendación a buen precio- y que la reserves sólo para este menester, para que no acabe perdiendo el recubrimiento antiadherente. Otro consejo: ten la sartén con el aceite bien caliente, y no te abalances a remover o a intentar darle la vuelta nada más echar el huevo con patatas. Deja que se forme la capa de huevo cuajado y que ésta se vaya despegando ella solita, y si acaso separa los bordes con suavidad con una espátula. Menea la sartén con movimientos circulares, y cuando veas que se va despegando, entonces es el momento de darle la vuelta.

Fernando y otro manflorita, decidiendo entre Grande Marlaska, Pablo Simón y Mikel López Iturriaga.

Victoria: Hola, soy Victoria y muy fan. Desde hace un par de años un grupo de amigos hacemos un concurso de tapas y este año quería hacer una que vi en lo que entonces era era el suplemento de El País que es: queso fresco a la plancha con uvas (albahaca y almendras). Buceando un poco por internet he visto que Paco Roncero tiene una muy parecida en Canal Cocina y en ambas el ingrediente principal es QUESO FRESCO DE OVEJA DE CABRERA. No sé cómo encontrarlo, no se si Cabrera es una denominación de origen, una marca de quesos o una localidad. ¿Podrías ayudarme?

Querida Victoria y muy fan, como no tengo suficiente con responder sobre las recetas de El Comidista, me parece una gran idea que me preguntéis sobre las de Canal Cocina, Directo Al Paladar, Gastronomía & Cía, Recetas de Rechupete y todas las demás webs de cocina de España. Vosotros tranquilos, ya hago yo de intermediario con ellas no os vaya a dar un apechusque por escribirles directamente.

Supongo que todo forma parte de un plan maléfico para que la rosque, algo que tampoco puedo desaprobar. Así que te transmito lo que nos ha contestado Nerea Ruano, del equipo de Paco Roncero: “Es una marca de quesos de la Mancha, pero puede utilizar cualquier queso fresco de oveja”. Chica, tanto drama y mira lo fácil que era.

Documentación: Rodrigo Casteleiro.