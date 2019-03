Los reyes del buen 'fish and chips'

Si has comido alguna vez fish and chips en el Reino Unido, es posible que te hayas enfrentado a una digestión más complicada que el Brexit. Los pescados dudosos, las patatas congeladas y la fritura en aceite -o algo similar- sin renovar desde la época victoriana no han sido excepcionales en la versión local de este clásico callejero, condenado a ser comida de borrachera. Sin embargo, cuando descubres uno digno te das cuenta de que esta rara aportación de los británicos a la gastronomía universal tiene su magia, y que valdría la pena explorar versiones algo más cuidadas.

Esto es lo que llevan haciendo Mani Alam, su hermano Majid y su cuñado Bilal desde que abrieron el primer local de The Fish & Chips Shop en Barcelona en 2015 hasta hoy. Los tres jóvenes hispano-paquistaníes han dignificado el plato a base de buena merluza y bacalao, aceites limpios, patatas gallegas aderezadas con especias orientales y, lo más importante, un rebozado crujiente y nada grasiento. Su éxito es incontestable: ya van por el quinto local y planean abrir en Madrid y otras ciudades. Si quieres conocer sus secretos e incluso animarte a preparar fish and chips en casa, mira el vídeo de arriba (si no comes animales, puedes hacer su versión con aguacate).

'FISH AND CHIPS' DE THE FISH & CHIPS SHOP

Ingredientes

Para 4 personas

800 g de merluza con piel y sin espinas (o bacalao)

500 g de patata (gallega, agria o Kennebec)

200 g de harina de trigo

40 g de harina de garbanzo

75 ml de cerveza

Curry en polvo

Copos de maíz (Corn Flakes)

Agua muy fría

Aceite

Sal

Salsa tártara y chutney de mango para acompañar

Preparación