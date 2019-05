Ensalada de judías con mostaza de manzana y menta

Empieza a hacer calor y con ello la (poca) voluntad que me queda se evapora. Va tocando repensar los platos que preparamos para no morir de inanición por pereza. Se supone que las judías son aburridas, pero si existen tiene que ser por algo. Por alguna razón no suelen ser un producto atractivo para la mayoría de gente que conozco, les guste más o menos la verdura. Pero solo hay que pensarlo un poco, y veremos que en realidad tienen muchas cualidades que las hacen perfectas para esta temporada del año.

Porque bien tratadas son crujientes y refrescantes -y no es nada difícil tratarlas bien, simplemente cortadas en tiras y salteadas son una delicia-; son fáciles de preparar, baratas y se dejan acompañar por muchos ingredientes de sabores y texturas diferentes. Total: que al final tenemos un producto genial (y tú un problemón si no lo sabes apreciar).

Seguramente os sorprenderá muchísimo este dato después de nuestra introducción, pero hoy os traigo una ensalada de judías, sencilla pero riquísima gracias a una combinación de acompañamientos que le aportan -aún más- frescura, sabor y colorido. Para aportarle más matices, prepararemos una mostaza casera de manzana, menta y especias que nos durará en el frigorífico un par de tres semanas en perfectas condiciones, a la que podremos dar uso en bocadillos, carnes, pescados y demás. Si tienes intolerancia al gluten no celíaca -como yo- y te preguntas si puedes tomarlo, la respuesta es sí, sí y requetesí.

Dificultad

Es una ensalada.

Ingredientes

Para 2 personas

200 g de judías verdes Bobby

2 chalotas pequeñas

5 tomates cherry

2 pepinos kirby (o un trocito de pepino)

1 huevo

4 anchoas

1 cucharada y media de vinagre de Jerez

2 cucharadas y media de mostaza de manzana y menta

¼ cucharadita de pimienta negra molida

Aceite de oliva

Ingredientes para la mostaza

1 manzana dulce (yo utilicé Gala)

1 diente de ajo

2 rodajas de jengibre

2 cucharadas de mostaza de Dijon

1,5 cucharadas de mostaza en grano

4 cucharadas de vinagre de Jerez

1,5 cucharaditas de semillas de cilantro trituradas (tostadas)

1,5 cucharaditas de cúrcuma en polvo

Unas 8 hojas de menta

Aceite de oliva

Media cucharadita de sal

Además (opcional)

Salsa de yogur con limón, sal, pimienta y aceite de oliva

Preparación

Pelar la manzana y quitarle el corazón. Preparar la mostaza de manzana y menta triturándolo todo con una batidora y añadiendo poco a poco aceite para que emulsione. Poner agua con mucha sal a hervir y añadir las judías enteras. Cocer durante dos minutos, escurrir y poner en agua fría. Pelar y cortar las chalotas en rodajitas, los tomates por la mitad y los pepinos ortar el resto de verduras, picar las anchoas y cocer el huevo nueve minutos y medio mientras se enfrían las judías. Escurrir las judías y cortarlas en diagonal. Mezclarlas con el resto de ingredientes de la ensalada. Picar el huevo y la yema y añadir. Aliñarla con vinagre, sal, aceite de oliva y la mostaza que hemos preparado al gusto (y, si se quiere, una cucharada y media de la salsa de yogur). Servir.

Si haces esta receta, comparte el resultado en tus redes sociales con la etiqueta #RecetasComidista. Y si te sale mal, quéjate a la Defensora del Cocinero enviando un mail a defensoracomidista@gmail.com