Cómo usar las salsas y aderezos asiáticos en platos de aquí

Cada vez que pasas por delante de ese supermercado oriental, miras dentro con una mezcla de miedo y curiosidad. Finalmente, te decides a entrar. Lo primero que notas es el olor, un olor que no sabes si te repele o te atrae, pero sigues: entrarías sólo para chafardear entre esa enorme cantidad de salsas, verduras, latas y fideos, muchos fideos.

Entre las indicaciones del dependiente y tu sexto sentido para guiarte por lugares perdidos encuentras el ingrediente que necesitas. Compras el paquete más barato y te vas, no sin antes coger un sobre de fideos instantáneos, cómo si la comida preparada japonesa tuviera que ser mejor que la de aquí.

Siguiendo atentamente la receta, preparas un ramen como un auténtico hijo del país del sol naciente. Usas sólo dos cucharadas del paquete que has comprado y lo guardas en el armario. ¿Y ahora qué? Ya no sabes que más hacer con él. Pero no te preocupes, aquí viene el Comidista a hacer de Marie Kondo, vaciarte el armario y darte algunas ideas para que incorpores los ingredientes más exóticos en tu día a día. En un tiempo en el que la salsa de soja o el curry ya forman parte de nuestra lista de ingredientes imprescindibles en la despensa, ¿por qué no incorporar poco a poco otros productos?

SALSA DE PESCADO



¿Qué es? A pesar de su nombre, esta salsa normalmente está elaborada con anchoas – aunque se puede hacer con todo tipo de pescados - que se dejan secar para luego fermentar lentamente. Es una salsa con un sabor muy potente que forma parte de la cocina diaria de muchos hogares del sureste asiático.

Ideal para: Nos recuerda un poco a la colatura de anchoas italiana o a lo que podría haber sido el garum romano, por lo que tiene un sabor umami muy fuerte que más vale usar con moderación. Es espectacular como potenciador de un plato de pasta, como unos estupendos espaguetis con mejillones y alcaparras. Aunque también se puede usar en una vinagreta o para realzar un gazpacho o crema fría.

La salsa de pescado les va que ni pintada. MIKEL LÓPEZ ITURRIAGA

MISO

¿Qué es? El miso es probablemente el ingrediente más conocido de los que os traemos hoy. Es una pasta hecha a base de granos de soja fermentados y hay diferentes tipos que se identifican por su color y su intensidad.

Ideal para: La manera más habitual de usarlo es diluido en agua hirviendo para preparar una sopa rápida, aunque esta solubilidad también nos permite añadirlo a todo tipo de salsas en unos instantes. Va muy bien para glasear carnes como el pollo, para acompañar con una salsa rápida unas verduras al vapor o incluso para hacer un pesto muy original. Mezclado con mayonesa también es un excelente aderezo para pescado, y con mantequilla es directamente adictivo.

KATSUOBUSHI

¿Qué es? El Katsuobushi es un producto típico de Japón, que consiste en bonito secado con un proceso tradicional, que luego se hace copos con una herramienta parecida a la de los carpinteros. Es muy apreciado por su sabor umami y se usa en una gran variedad de recetas tradicionales, desde el dashi, al takoyaki o al okonomiyaki. A modo de curiosidad, en la localidad pontevedresa de O’ Porriño encontramos a un productor de estos copos con bonito del mar Cantábrico.

Ideal para: Es perfecto usar como aderezo en las recetas con huevos, reforzar un fumet que se haya quedado algo flojo o para dar un sabor extra a las cremas de verduras. También sirve para tunear una pizza espolvoreándolo por encima y dejando que se funda lentamente con el queso: teniendo en cuenta que más que pescado es un aderezo, ni siquiera los italianos pondrían pegas a esta opción (como hacen con las anchoas).

Si el fumet de tu arroz flojea, el katsuobushi es tu aliado. MÒNICA ESCUDERO

PASTA DE CACAHUETES

¿Qué es? Su nombre no deja lugar a dudas: es una pasta a base de estos frutos secos muy untuosa que se usa desde la cocina de Indonesia a la cocina de Sichuan y que, con un poco de paciencia y una buena batidora, es posible preparar incluso en casa.

Ideal para: Aparte del uso habitual en los fideos dan dan o para acompañar el pollo satay, es muy fácil elaborar una salsa con un poco de ajo, jengibre, salsa de soja, zumo de lima, azúcar moreno y copos de chile que acompaña muy bien todos los platos a la brasa, ya sean carnes como el pollo o vegetales como las alcachofas. Otro uso interesante es para acompañar hamburguesas veganas por ejemplo de lentejas y garbanzos.

ACEITE DE SÉSAMO

Esta salsa de cacahuete va bien con casi todo. WIKIMEDIA COMMONS

¿Qué es? El aceite de sésamo –como su propio nombre indica, de nuevo– es un aceite elaborado a partir de las semillas de sésamo tostadas. Se usa en todo el continente asiático, ya sea para cocinar o para aromatizar: es en crudo cuando demuestra mejor sus virtudes.

Ideal para: Se caracteriza por su intensidad y su fragancia tostada, por lo tanto, solo con unas gotas aportará mucho sabor a nuestros platos. Tradicionalmente se usa para rematar un wok, por lo que combina muy bien con la salsa de soja para añadirlo al final de un salteado de setas o verduras. Y si lo pones en crudo encima de una escalivada o unas verduras asadas les aportará profundidad.

SALSA HOISIN



Unas gotas al servir y listo. MÒNICA ESCUDERO

¿Qué es? La salsa hoisin es uno de esos ingredientes que se convierte rápido en un habitual en nuestra despensa. Muchos de nosotros la hemos probado en restaurantes asiáticos -es la del famoso pato Pekín-, pero no le ponemos nombre. Está hecha a base de habas de soja, semillas de hinojo, cinco especias, ajo, vinagre, guindillas… y es deliciosa.

Ideal para: Al tener un sabor dulzón es ideal para carnes, desde la del cerdo a la de ternera, puedes hacer desde un pulled pork muy especial hasta un steak tartar diferente. También funciona a la perfección con una tempura de verduras.

SALSA GOCHUJANG

Pulled pork con hoisin: apuesta segura. CARLOS ROMÁN ALCAIDE

¿Qué es? La salsa gochujang es la salsa picante por excelencia de Korea. Está hecha a partir de la fermentación de pimientos picantes, arroz glutinoso y habas de soja. Lo mejor es que existe con distintos grados de picante, para todos los gustos y tolerancias.

Ideal para: Al ser dulce y picante va muy bien para equilibrar y refrescar todos los platos potentes o con un poco de grasa, se puede añadir a una mayonesa para untar un bocadillo de calamares o acompañar pescaíto frito. Por el mismo motivo, dará un toque especial a unos huevos fritos o a un guiso de legumbres.

SALSA CHIU CHOW

Un chorrito y listos. ANA VEGA 'BISCAYENNE'

¿Qué es? Se trata de una salsa sencilla con un sabor complejo, hecha a base de guindillas, salsa de soja y mucho ajo. Es un condimento que encontrarás en todas las mesas del sur de China.

Ideal para: Más allá del picante es realmente sabrosa, por lo que podemos usarla fácilmente para unas bravas o un mojo picón. También combina muy bien con el queso fundido, por lo que enriquecerá cualquier sándwich (desde un mixto en todas sus versiones hasta un lomo con queso). Para los postres, te sorprenderá lo bien que queda con el chocolate: prueba poniendo unas gotas encima de unas trufas y verás.

ALGA NORI



¿Qué es? Es un tipo de alga muy famosa en Japón, aunque también se cultiva en las costas gallegas. Todos asociamos esta maravillosa alga al sushi de todo tipo, y por este motivo, es muy fácil encontrarla en la mayoría de supermercados, a un precio muy asequible.

Ideal para: La nori es umami puro, por lo que realzará el sabor de todos los platos a los que se añada; antes de usarla podéis tostarla para intensificar su fragancia. Cortada en tiras finas es un aderezo muy recomendable para una sopa o una ensalada. Para los reticentes a su textura, se puede comprar en copos o en polvo para añadirla a todo tipo de guisos, sopas, incluso purés o sofritos. Finalmente, es importante recordar que con el alga nori podremos enrollar cualquier cosa imaginable (y no solo arroz y pescado).

BASE DE KIMCHI



Nori verde y negra. WIKIMEDIA COMMONS

¿Qué es? Ya os hablamos en su momento de las maravillas de esta base del famoso plato coreano. No es más que un preparado a base de guindillas, ajo, jengibre, especias y algún tipo de pescado o gamba seca que aportará picante, y por encima de todo, intensidad en nuestras preparaciones.

Ideal para: Aparte de preparar kimchi una vez en la vida, con esta base puedes aliñar todo lo aliñable, desde ensaladas a sopas o cremas. Además, queda súper bien como salsa para unos buñuelos o unas falsas bravas. También ideal para marinar carne de pollo y cerdo, y diluida con zumo de lima sirve para improvisar un ceviche de langostinos en un pispás (el pescado seco y el chile de la base aportarán intensidad a la leche de tigre sin tener que hacer la preparación completa). Mezclada con un poco de mayonesa sirve desde para mojar patatas hasta para preparar una ensaladilla rusa espectacular.

¿Hay alguna salsa asiática que se haya convertido en un clásico en tu día a día? Cuéntalo en los comentarios y salva un bote de fenecer caducado en una despensa.