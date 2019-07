Haz arroz a banda como un alicantino

El arroz de pescado y marisco favorito entre los comensales perezosos no es de los más difíciles, pero tiene sus secretos. Todo un experto nos enseña a cocinarlo en su provincia de origen, Alicante.

Cuando oigo "arroz a banda" siempre pienso lo mismo: "Qué bien, no me voy a tener que esforzar con los tropezones". También pienso otras cosas, porque además de vago soy sensible: su maravillosa sencillez, su delicioso y profundo sabor a mar, toda la sabiduría arrocera que encierra una preparación así... y bueno, al final vuelvo otra vez al gustazo de zampármelo todo sin mancharme los dedos o hacer virguerías con el cuchillo y el tenedor.

El arroz a banda nació como plato de aprovechamiento entre los pescadores de Alicante, y hasta allí nos hemos ido para aprender a prepararlo. Nuestro guía en tal empresa es Álvaro Abad, chef del restaurante de El Plantío y segundo premio del I Certamen Internacional Alicante Ciudad del Arroz. Él tiene todas las claves para que te salga un arroz a banda como si fueras un marinero mediterráneo, y para conocerlas basta con mirar el vídeo de arriba.