La coca de San Juan, pero en bonito

La coca de San Juan más famosa es, seguramente, la catalana, pero en la costa mediterránea española existen otras con el mismo fin celebratorio de la noche más corta del año. La de Alicante es la protagonista de nuestro vídeo de hoy, y no puede estar más alejada de su prima del norte: no es dulce, sino salada; lleva atún, no crema pastelera, y se hace con doble capa de masa, un poco al estilo de la empanada gallega.

En Alicante, la tradición dicta tomar esta coca el día 20 de junio, cuando se levantan las hogueras de San Juan, pero como todas las cosas buenas de este mundo, nosotros recomendamos comerla cuando te salga del níspero (alicantino). Además, la versión que os traemos no es para nada canónica: lleva bonito curado casero y es un poco, ejem, deconstructiva. La preparan en el imprescindible ProBar de Alicante, y doy fe de que es tan deliciosa como tirada de hacer. Dale al play, échale un vistazo y decide si nos mandas a la hoguera por herejes de la coca.

COCA 'AMB TONYINA' PERO BONITA

Ingredientes

Para unas 10 personas

Para el bonito curado



400 g de lomo de bonito o de atún rojo en un trozo

Sal gorda

Para la mayonesa de atún



600 g de mahonesa

250 g de atún en conserva

Para la cebolla caramelizada

8 cebollas

200 ml de aceite de oliva virgen extra

Para la coca

700 g de harina

300 ml de aceite de oliva virgen extra

300 ml de agua

1 cucharada de pimentón de la vera

1 cucharada de sal

Sal en escamas

Yema de huevo

Para decorar

Piñones

Cebollino

Preparación