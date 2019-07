La buena vida de los cerdos 'bio'

La carne y los embutidos bio cada vez están más presentes en los supermercados y forman parte de las decisiones alimentarias de muchos, bien por motivos éticos o por motivos gastronómicos. Sin embargo, no siempre se tiene del todo claro el significado de este sello ni la diferencia entre este tipo de carne y la convencional. Y, cómo no, ante el desconocimiento, nunca faltan los mitos del tipo "su carne es más saludable" -hecho no demostrado-, "a los animales no les dan hormonas" -esto es cierto, pero a los convencionales tampoco- o "se les pone música en las granjas" -fantasía al mismo nivel que "reciben masajes para que estén relajados": quizá ocurra en algún caso, pero no son prácticas generalizadas.

Para evitar leyendas y aclarar qué estás comprando cuando compras un jamón ecológico, hemos ido a visitar una granja que produce este tipo de embutidos, Salgot, que asegura respetar el bienestar de sus cerdos. Si quieres ver cómo viven cómo viven sus animales bio y luego decidir qué compras, mira el vídeo.