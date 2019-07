Menú semanal de El Comidista (22 a 28 de julio)

A la hora de comer, cada uno tiene sus gustos, y también sus manías y sus fobias (empezando por nosotros). Con nuestro menú semanal eso no es problema, porque si no te gustan los huevos rellenos, te gustará la ensalada de patata y pepino, o la romescada de merluza, o el arroz con salchichas y verduras. Por opciones, que no sea. Y recuerda: si quieres enterarte antes que nadie de todo lo que se cuece puedes suscribirte a nuestra newsletter y recibirás el menú semanal de El Comidista en tu correo cada viernes. Aquí tienes toda la información.

Lunes 22 de julio

UNTABLE DE RICOTTA CON ENSALADA DE TOMATES Y ACEITUNAS Tiene un poco de ensalada fresca, una textura cremosa nada pesada y está pensado para comerlo encima de unas deliciosas rebanadas de pan crujiente. ROSBIF SIN HORNO La receta ideal para cuando quieres comer carne pero pensar en encender el horno o un fogón te da urticaria. La clave: conseguir un corte jugoso y tierno. 'PANNA COTTA' DE LIMÓN Un postre fácil, fresco y de origen italiano, que ni siquiera requiere de horno en su preparación.

Martes 23 de julio

HUEVOS RELLENOS DE TODO Dueños y señores de la meriendacena y la excursión familiar con fiambrera, los huevos rellenos salen del armario de la cocina viejuna. ENSALADA DE PASTA CON PESTO DE AGUACATE El aguacate sirve para hacer un falso y untuoso pesto tropical, que funciona a la perfección en esta ensalada de pasta con hortalizas y verduras. FRUTA DE TEMPORADA: MELOCOTONES Son suaves, tiernos, jugosos y muy aromáticos cuando están en su punto óptimo. Si te aburres de comerlos solos siempre puedes hacer clic en el enlace y probar alguna de las recetas.

Miércoles 24 de julio

ENSALADA DE VERANO DE PATATA Y PEPINO Esta versión fresca con pepino, encurtidos y huevo duro es, sencillamente, fantástica. MEDALLONES DE VERDURA CON SALSA DE YOGUR Una receta ligera y sabrosa, que puede ser de aprovechamiento si cambias las verduras que proponemos por las que orbiten en tu nevera. La salsa de yogur acaba de marcar la diferencia. BROWNIE A veces el orden de los factores altera el producto, y una misma receta puede dar distintos resultados. Di adiós a la casualidad y saluda a la ciencia para desentrañar los misterios del brownie hiperchocolateado.

Jueves 25 de julio

GAZPACHO DE TOMATE, PIMIENTO CHORICERO Y JEREZ El vino y el pimiento dan un leve giro a este plato de toda la vida. Sin grandes estridencias, sólo añadiendo un pequeño toque ahumado y ajerezado. ROMESCADA DE MERLUZA El suquet de pescado, la textura del romesco, un buen sofrito, un filete de merluza limpio y al punto y unas patatas para empaparlo todo: deliciosérrimo. FRUTA DE TEMPORADA: NECTARINAS Son perfectas para comerlas cuando te da el ataque de vagancia y pasas de pelar fruta, porque la piel no da cosica.

Viernes 26 de julio

HUMMUS DE REMOLACHA CON HIERBABUENA ¿Buscas un entrante sano, fresco, rico y muy fácil de hacer? Pues aquí lo tienes, 100% libre de animalitos y listo para que te lo comas a cubos. BOCADITOS DE LANGOSTINO CON SAMBAL DE CILANTRO Una manera interesante y sencilla de comer langostinos más allá del cóctel y las paellas. Si tienes cilantrofobia, cámbialo por perejil. JETAPOSTRE DE FRESAS CON MASCARPONE Si quieres sacar partido hasta a los fresones más insípidos, prueba esta receta ultrarrápida diseñada para los más vagonetas en la repostería.

Sábado 27 de julio

ARROZ CON SALCHICHAS Y VERDURAS Los arroces al horno son una buena manera de iniciarse en el universo arrocil. Para preparar este, utiliza verduras y hortalizas de temporada. FRUTA DE TEMPORADA: MELÓN El melón es tu amigo durante el verano y se supone que, si huele, pesa y la base cede un poco al apretarla, estará bueno. Pero no es una ciencia exacta.

Domingo 28 de julio

BERENJENAS RELLENAS GRATINADAS Haz una pequeña excepción y enciende el horno para hacer estas berenjenas rellenas gratinadas con soja texturizada. También proponemos una versión con carne y una sin queso. TARTA TATIN DE MANZANA Un clásico de la cocina tradicional francesa que se hace en un periquete y con solo cinco ingredientes. Parece mentira, pero está tirada de hacer.

La bebida del finde