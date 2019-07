Menú semanal de El Comidista (29 de julio a 4 de agosto)

A estas alturas del verano, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, la cabeza no te da ni para sumar 2+2. Que no estás para recetas complicadas, vaya. El menú de esta semana es perfecto para eso: no tienes que pensar qué cocinar y todo es realmente sencillo. Y recuerda: si quieres enterarte antes que nadie de todo lo que se cuece puedes suscribirte a nuestra newsletter y recibirás el menú semanal de El Comidista en tu correo cada viernes. Aquí tienes toda la información.

Lunes 29 de julio

ENSALADA DE LENTEJAS, PEREJIL Y FETA Es perfecta como plato único, para llevar al trabajo o a un pícnic, y si compras las lentejas ya cocidas, puedes hacerla sin encender el fuego. CHULETILLAS DE CORDERO CON YOGUR Y ESPECIAS Diez minutos para hacer la marinada y otros diez para hacer las chuletillas en el horno. Solo tendrás que esperar un poco entre medias para que la carne repose y coja el sabor que esperas. MELOCOTÓN Y PICOTAS CON VAINILLA Acompáñalos con helado de nata o vainilla, con yogur de cabra o helado de limón o, si eres un poco piji, con sabayón.

Martes 30 de julio

TIRABEQUES, MANGO Y REQUESÓN Hay que tener cuidado con no pasarse con la cocción de los tirabeques para que no queden tristones y reblandecidos. Lo demás, está chupado. PASTA CON LANGOSTINOS, TOMATE SECO Y LIMÓN En este plato de pasta usamos el coral escondido en la cabeza de los langostinos para dar sabor a un aglio e olio. Un toque de limón para refrescar, algo de tomate seco y ya tenemos la comida lista. FRUTA DE TEMPORADA: ALBARICOQUES Es pariente del melocotón y de la ciruela, tiene muy pocas calorías, y una buena cantidad de fibra que lo convierte en una fruta bastante saciante.

Miércoles 31 de julio

SOPA DE MELÓN, ALMENDRAS Y LIMA Melón, almendras y lima son el trío perfecto de ingredientes para una sopa fría. Opcionalmente puedes ponerle leche de coco, menta y colas de gambas o langostinos. QUICHE Una base crujiente, un relleno cremoso y un tuneo al gusto del cocinero son los únicos secretos para que esta tarta salada se convierta en un auténtico manjar. PASTEL DE CHOCOLATE Y BERENJENA ¿Berenjena en mi pastel? Sí. Le aporta jugosidad y textura sin necesidad de utilizar lácteos. Déjate de prejuicios, haz clic en la receta y pruébala.

Jueves 1 de agosto

ENSALADA DE BREVAS, MOZZARELLA Y NUECES Lo que mola de esta ensalada es que la mozzarella y las brevas se deshagan en la boca y las nueces sean lo único en ella que ofrece resistencia. HAMBURGUESAS DE SARDINAS Y JUDÍAS BLANCAS Las hamburguesas de pescado azul son una alternativa sabrosa y sanísima a las convencionales y resultan ultrafáciles de preparar. FRUTA DE TEMPORADA: MELOCOTONES Son suaves, tiernos, jugosos y muy aromáticos cuando están en su punto óptimo. Si te aburres de comerlos solos siempre puedes hacer clic en el enlace y probar alguna de las recetas.

Viernes 2 de agosto

AGUACHILE DE GAMBA Esta receta de cuatro pasos no tiene más ciencia que hacer el caldo y el resultado es fresquito, fresquito. ENSALADA DE VERDURAS CON SALSA VERDE Y CUSCÚS Esta receta ligera con verduras y cuscús no es solamente fácil, sabrosa y dietéticamente ultracorrecta, sino que además te saca de la rutina. LASSI DE MANGO Una simple combinación de yogur con fruta dulce y un toque de cardamomo, triturado con una generosa cantidad de hielo: un manjar

Sábado 3 de agosto

TORTILLA DE CRUASÁN Un restaurante de Barcelona triunfa con una fastuosa tortilla que junta huevo, cruasanes desmigados y diferentes rellenos. Con nuestra receta puedes comprobar si el invento funciona o no. FRUTA DE TEMPORADA: HIGOS Tanto higos como brevas son bien combinables: con jamón, mozzarella y avellanas están espectaculares, y al horno, todavía más.

Domingo 4 de agosto

POLLO CON MANZANAS Y PERAS Un guiso rápido, sencillo y ligero. El contramuslo tierno, la salsa sabrosa y el toque dulce de peras y manzanas te garantizan deliciosidad superior. TIRAMISÚ Si amas el tiramisú, hazlo con buenos ingredientes. El resultado debe ser cremoso y ligero y, si lo haces con esta receta, te quedará de 10.

La bebida del finde