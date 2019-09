Ensalada de alubias, maíz y tajín

¡Ay, otra vez los pesados de El Comidista con sus mandangas foráneas y sus ingredientes imposibles de encontrar! Compa, denos un chance antes de mandarnos a la chingada. La receta de hoy es extranjera, sí, y requiere de un ingrediente mexicano que probablemente solo encontrará en el colmado latino de su barrio, en un hipermercado muy bien surtido o en una tienda online. Pero no sea pinche huevón, échele ganas y haga un esfuercito porque lo podrá aprovechar en muchos otros platos (y también en bebidas).

Se trata del tajín -también llamado salsa en polvo-; un condimento hecho a base de sal, chile y limas deshidratadas. No ponga cara de zurumato porque todas las margaritas que se ha metido entre pecho y espalda, que no han sido pocas, llevaban el vaso escarchado con este aderezo. Ahora ya sabe qué es, ¿verdad, carnal? Nosotros le proponemos que lo use en esta sencilla y rápida ensalada veraniega de frijoles y elote, pero también lo puede emplear para marinar aceitunas, rebozar pollo y pescado blanco, sazonar fruta -mango, piña, sandía, durazno, naranja o aguacate, entre otros- y escarchar chupitos, cócteles y micheladas.

Como cualquier ensalada, la lista de ingredientes es tan abierta como la mente del cocinero que la prepara y el apetito del comensal que se la come. A la nuestra le puede añadir, por ejemplo, ajo, cebolleta, pimiento y pepino. Para que la ensalada sea bien picosa, aumente la cantidad de tajín y agregue jalapeños encurtidos y comino. No se enoje si no le gusta el cilantro, cuate, sustitúyalo por perejil. Y si acompaña este plato de nachos, ni se diga, la va a gozar hasta sin hambre. Puritito sabor chingón.

Dificultad

Disponer de tres euros para comprar un botecito de tajín.

Ingredientes

Para 2 personas

400 g de alubias negras, moradas, pintas o carillas cocidas

3 cucharadas de maíz dulce en conserva

1 tomate mediano

1 aguacate

½ cebolla roja mediana

El zumo y la piel de media lima

2-3 cucharaditas de tajín clásico

1 puñado de hojas de cilantro

Pimienta negra

Aceite de oliva

Preparación

Pelar y cortar el tomate, la cebolla y el aguacate en dados pequeños. Colocar las alubias, el maíz, el tomate, la cebolla y el aguacate dentro de un bol. Rallar la piel de media lima y picar el cilantro fino. Reservar. Esparcir el tajín, la pimienta, la piel de lima y el cilantro en la ensalada. Exprimir media lima y aliñar con aceite. Remover y servir.

