Los mejores platos ligeros para el nuevo curso

¿Cuántas barbacoas has hecho este verano? ¿Cuántos platos nuevos has probado en tu destino vacacional? ¿Cuántos helados te has zampado? ¿Cuántas cervecitas fresquitas te has tomado para combatir el calor? No sirve de mucho lamentarse a toro pasado, ahora toca volver a la realidad. No hace falta que recurras a dietas detox y otras tonterías sino que cocines platos equilibrados, saludables y más ligeros.

