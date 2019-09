¿Cuál es la mejor crema de verduras envasada?

Las cremas de verduras de supermercado son un recurso cuando no puedes o no quieres cocinar. El chef Xavier Pellicer cata a ciegas ocho marcas y salva algunas de la quema.

Preparar una crema de verduras en casa no es precisamente la empresa más costosa de la cocina, y tampoco requiere contar con un coeficiente intelectual de superdotado. Pero tampoco hay que sentirse demasiado culpable si en algún momento, por las circunstancias que sean, tiramos de las envasadas: si las elegimos bien, pueden resultar no sólo saludables, sino dignas para el paladar. ¿Y qué hay que hacer para elegirlas bien? Pues mirar el vídeo de arriba, en el que Xavier Pellicer, responsable del mejor restaurante de verduras del mundo según la We're Smart Green Guide, cata a ciegas ocho marcas y decide cuál es la mejor. Y la peor.