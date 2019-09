¿Valen la pena las nuevas cervezas de las grandes marcas?

La industria cervecera está cambiando. En cinco años hemos pasado de las críticas a las artesanas porque “se producen en garajes” del presidente de Damm, Demetrio Carceller, a que los gigantes cerveceros empiecen a producir estilos que hasta hace muy poco solo elaboraban las cervecerías más pequeñas.

Ante la avalancha de APAs, cervezas envejecidas y porters es inevitable preguntarse si alguna de estas botellas vale la pena o estamos ante la enésima operación de marketing vacía de contenido.

Por eso hemos pedido a dos expertos que caten ocho cervezas industriales de diferentes estilos, desde las muy populares IPAs hasta las rarunas Baltic Porter. Mikel Rius, director del Barcelona Beer Festival, y Daniel Ruiz, responsable de CerveTV y director de Lambic: about time and passion –documental sobre cervezas lámbicas–, se han prestado al experimento y han pasado por todas las fases, desde ‘esta sabe a cartón mojado’ a ‘voy a terminármela’.

Estas son sus opiniones sobre algunas de las cervezas artesanas no artesanas del supermercado, además, les ponen nota y nos sugieren qué cervezas artesanas nos pueden gustar si nos ha gustado la industrial.

MANILA DE SAN MIGUEL



Daniel Ruiz: Lo primero que me viene es bastante alcohol, luego siento notas a caramelo y tostados. Tiene una burbuja fina y una carbonatación fuerte que se suaviza. La espuma no persiste. Es posible que el aroma a lúpulo del que habla la etiqueta se pierda con el tiempo que la cerveza pasa en el lineal. Me parece una cerveza sin defectos pero muy insulsa, muy sosa.

"Si te gusta, prueba más cosas". JORDI LUQUE

Mikel Rius: Casi no tiene aroma. Tiene un color brillante, muy bonito, y una espuma muy blanca. La primera sensación es muy alcohólica y destacan las maltas, pero los perfiles de lúpulo no están. La etiqueta no explica qué estilo de cerveza han intentado hacer. En boca me viene sabor a lúpulo pero también a metálico, es decir, que se ha oxidado.

Nota media: 5,4

Si te gusta, te sugerimos: Ayinger Celebrator, Nublar Amber Ale

BARRICA DE MAHOU BOURBON

D.R.: Es menos carbonatada, más fina y más pálida que la Manila. En cuanto al aroma, viene el bourbon y la vainilla de golpe. Parece que te fueras a beber un bourbon con agua. Al contratrío que la anterior, sí encuentro lo que dice la etiqueta. El olor a bourbon me parece bastante agradable. En boca me parece equilibrada y suave. Es peligrosa, te puedes beber unas cuantas. Me gusta. Las cervezas envejecidas en barrica suelen ser cervezas más negras, más tostadas, con torrefactos, azúcar quemado… para ser envejecida esta es una cerveza ligera.

"Buena para iniciarse en las envejecidas". JORDI LUQUE

M.R.: Tiene un color pajizo muy bonito (las industriales cuidan muchísimo el aspecto visual). La vainilla se nota mucho, es muy agradable. Entra muy aterciopelada y luego se diluye, el trago es muy limpio. Hay que hacer el ejercicio de valorar lo que es, si comparo con cervezas envejecidas en bourbon, me espero más, porque suelen envejecerse otros estilos más potentes: porters, stouts… Pero es muy redonda, no es un pelotazo de sabores en boca pero está muy bien.

Nota media: 6,2.

Si te gusta, te sugerimos: Montseny Mala Vida Bourbon, Aupa Tovarisch Barrel Aged.

CRUZCAMPO ANDALUSIAN PALE ALE

D.R.: A esta le vamos a sacar defectos, me temo. Le noto aroma a cartón mojado, humedad, armario de la abuela. Son defectos de oxidación en la elaboración y la conservación. Tiene cero burbujas, en cuestión de nada ha perdido la carbonatación. Como positivo, tiene notas herbáceas y algo cítrico. Lo siento, pero es una cerveza muy neutra e incluso desagradable.

"Cartón mojado, bayeta sucia". JORDI LUQUE

M.R.: Huele a bayeta de bar no lavada después de una noche muy extensa. Es la primera vez que la pruebo, pero este color sin brillo indica problemas de oxidación. Por decir algo bueno, diré que tiene algo de naranja. Una cosa que veo muy positiva es que nos dan información en la etiqueta de que lúpulos y maltas han usado.

Nota media: 3,4

Si te gusta, te sugerimos: Pura Pale, Kusfollin.

IPA DE MERCADONA



D.R.: Textura cristalina, color anaranjado, ambarino, baja carbonatación, burbuja fina, espuma bastante volátil. Me viene un poco de aroma de jabón y mantequilloso, algo no muy bueno en una IPA. Una IPA moderna debería ser aromática y darte toques a cítricos, fruta tropical: mango, piña, maracuyá. Esta no tiene nada de eso. Creo que para un consumidor de cerveza de supermercado esto es un paso más, pero no tiene la calidad que hay en el mercado.

¿Aporta algo?. JORDI LUQUE

M.R.: En aroma también tiene el punto cítrico, está la intencionalidad. Pero luego el amargor es muy terroso, te queda la sensación un poco sucia y no muy agradable. Es un reto mantener los lúpulos en grandes cadenas de distribución. Si alguien prueba esta cerveza, ¿le aporta? ¿Creerá que vale la pena probar otras IPA? Yo tengo mis dudas.

Nota media: 5

Si te gusta, te sugerimos: Edge Brewing Hoptimista, Mumbai IPA.

ÁMBAR IPA

D.R.: Aquí sí que huele a fruta tropical, pero en extractos aromáticos artificiales, sintéticos. No es natural. Huele a chuchería, a gominola. Son aromas que no provienen del lúpulo. Por lo menos lo reconocen en la etiqueta. Puede que esté un poquito oxidada, también, porque me sale el olor a cartón mojado.

"Aromas a helado de pitufo". JORDI LUQUE

M.R.: Es agradable, pero huele a helado de pitufo. Aquí podríamos debatir si es defendible o no el uso de aromas artificiales.

Nota Media: 4,6

Si te gusta, te sugerimos: Garage IPA, Montseny IPA.

COMPLOT IPA

D.R.: Tiene ocho variedades de lúpulo. ¿Necesitaban complicarse tanto? En todo caso, el aroma es limpio y afrutado; y no es muy potente pese a la gran cantidad de lúpulos que aparecen en la etiqueta. Se nota que no hay aromas artificiales. Yo la recomendaría para iniciarse en las IPAs.

"Damm da rabia, pero es una buena IPA". JORDI LUQUE

M.R.: Destaca el aroma tropical, el mango, tiene un punto cítrico de mandarina. El perfil aromático, cuando la pruebas de barril, es espectacular. Me da rabia Damm, pero yo esta cerveza la he defendido muchas veces y creo que es una cerveza que sí puede servirte para pasar a otras IPAs.

Nota media: 6,8

Si te gusta, te sugerimos: Dougall’s IPA 4, Viakrucis.

MORTIZ RED IPA

D.R.: Me recuerda mucho a cervezas homebrew. No hay aromas de IPA, hay aromas de malta. Lo primero que te viene en una cata es regaliz.

"No es IPA, es Red Ale". JORDI LUQUE

M.R.: Es caramelo a saco. Para mí el problema es haber forzado que ponga IPA en la etiqueta. Se parece más a una Red Ale. Es bastante ligera, aporta muchas cosas, tiene el amargo de la malta torrefacta.

Nota Media: 5,4

Si te gusta, te sugerimos: Naparbier ZZ+, Mata Elefantes Blat IPA.

ALHAMBRA BALTIC PORTER



D.R.: Lo primero que se nota es el ahumado de las maltas. Regaliz, salsa de soja, brea… se nota el alcohol. En las catas que hago alguien diría que sabe a aceituna negra. Les aplaudo por haber usado solo tres maltas, no se han complicado como los de Damm con la Complot. Con tres maltas puedes hacer una buena cerveza, com esta. Esta me la acabo.

"Esta me la bebo entera". JORDI LUQUE

M.R.: En el Barcelona Beer Festival ganó una medalla de bronce. Es muy ahumada, pero si dejas que se abra el humo se va. Creo que está mejor sin el ahumado, pero eso va a gustos. Les felicito porque es una apuesta arriesgada y la han ejecutado muy bien.

Nota Media: 8,2

Si te gusta, te sugerimos: Les Trois Mousquetaires Imperial Baltic Porter, Vanilla Black Velvet.