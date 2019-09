Ensalada de pollo, higos y rúcula

Agosto y septiembre son sin duda los meses álgidos para darle al higo y que nuestro cuerpo baile al ritmo de “asssssssúcar”: es ahora cuando esta fruta está más madura, tierna y sabrosa. Y no, no sólo valen para ponerse tibio debajo de una higuera o para el postre sino que está comprobadísimo que los higos combinan a la perfección con muchos ingredientes salados.

Higos y anchoas, higos y sardina curada, higos y jamón ibérico, higos y mojama, higos y gorgonzola… y por supuesto con guisos y también en ensaladas como esta de pollo, higos y rúcula, que se remata con una crema de queso de cabra y miso que tiene la labor de darle cremosidad al conjunto.

Añadir hojas de perejil a la ensalada no es nada casual ni me he vuelto loca todavía. Lo aprendí de Javi Estévez en La Tasquería y me pareció una idea genial: por un lado aporta un sabor muy característico y fresco, y por otro, me parece que le da todo el rollo al higo, una fruta que tiene una temporada tan corta que antes de ponernos a hacer mermelada con ella tenemos que sacarle el máximo provecho.

La pasta de miso es algo que podéis encontrar en todos los supermercados chinos y que os dará un saborazo a muchísimos guisos y aliños. Los paquetes suelen ser bastante grandes porque rinden muchísimo pero en la nevera la podéis dejar casi ad eternum e ir utilizando de pizquita en pizquita como potenciador de sabor. Os aseguro que más de una noche la diluiréis en un poco de caldo de pollo y os haréis una sopa que resucita a un muerto.

Dificultad

La de hacer una ensalada.

Ingredientes

Para 4 personas

150 g de rúcula

50 g de hojas de perejil

2 muslos de pollo deshuesados con piel

16-20 higos maduros

32 anacardos crudos

100 g de queso de cabra (rulo)

1 cucharadita de pasta de miso rojo

3 cucharadas de leche

Sal

Pimienta negra

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre de módena

Preparación