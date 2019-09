El tomate más feo (y el más sabroso) del año

Google Plus

Ulises no se dejó arrastrar por los cantos de las sirenas, y tú no deberías dejarte arrastrar por el atractivo de los tomates perfectitos. Cuando te enfrentas a este fruto, lo mejor es pasar de ejemplares altos, guapos y rubios y apostar por los que no se comerían un rosco en Tinder: en cuestión de tomates, la desigualdad y la imperfección dan mejores resultados que la belleza clónica.

Por eso el tomate feo, variedad navarra que viene a ser como el entrañable Sloth de Los Goonies pero en tomate, lleva con mucho orgullo su poco agraciado aspecto. Porque si lo que importa es el interior, el suyo es un festival de sabor, aroma y carnosidad. Para conocer mejor esta horrenda maravilla, viajamos a Tudela y conocimos a los dos ganadores -uno, por rico, y el otro, por monstruoso- del concurso anual de tomate feo de la localidad. De postre, el cocinero del Hostal Remigio, Luis Salcedo, nos ilustró sobre sus posibilidades culinarias con una ensalada épica. Todo está en el vídeo de arriba, que es bien bonito.