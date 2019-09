‘Tópadentro’: las recetas en una sola olla para cocinar sin ensuciar

Una de las cosas que da más pereza a la hora de ponerse a cocinar es encontrarse al final con una fila de ollas, cazos, sartenes, tablas de cortar y hasta algunos instrumentos que ni recuerdas que tenías, pero han conseguido aparecer de la nada durante los procesos de salteado, dorado, espiralizado o pochado. Si esa es una de tus bestias culinarias, puedes encontrar muchas respuestas a tus desvelos en el tercer libro de nuestra Defensora del Cocinero y máster de la cocina lenta Marta Miranda, #Topadentro con slow cooker, un ejemplar con 94 recetas fáciles para olla eléctrica de cocción lenta que no requieren ninguna preparación previa.

En la introducción, Marta Miranda cuenta con absoluta claridad de dónde sale #topadentro, ese palabro casi imposible que ha conseguido, no obstante, colarse en el título del libro: "Nace de los usuarios de la comunidad online de la web Crockpotting, que empezaron a llamar así a este tipo de preparaciones de manera espontánea. Son aquellas recetas en las que los alimentos van directos al slow cooker para mecerse en una placentera cocción lenta. Sin utilizar ningún otro medio de cocción, conseguimos elaborar una cocina fácil que nos deja tiempo libre para otros menesteres". Si a alguien le preocupa que de aquí salgan guisos sosones y sin enjundia, no conoce a la autora, que ha probado con sus familia todos y cada uno de los platos hasta que han sido aplaudidos por unanimidad. "Este era el reto: conseguir suculencia y cocina práctica en un solo paso".

Aunque originalmente estas recetas han sido pensadas para cocinarse en este electrodoméstico -y os daremos los tiempos y velocidades primigenias por si tenéis este utilísimo aparato-, son bastante fáciles de adaptar a cualquier cocotte o cacerola de base gruesa. La distribución uniforme del calor de estos recipientes, el fuego lento y una tapa, a no ser que en la receta se indique lo contrario, o el horno de casa nos ayudarán a conseguir un efecto muy parecido al de la slow cooker. Un combo perfecto para que todo el mundo se beneficie de las deliciosas ideas -con el extra de no ensuciar casi nada- de nuestra querida Defensora del Cocinero; si os quedáis con ganas de más, haceos con el libro: no os arrepentiréis.

CHAMPIÑONES GUISADOS

Ingredientes

Para 2 cazuelitas

750 g de champiñones

3 dientes de ajo crudos o confitados

½ cebolla mediana o 2 cucharadas de cebolla pochada

100 ml de vino blanco o 1 cubito de vino congelado reducido

1 cucharada de fécula de patata

2 ramitas de perejil fresco

Pimienta negra

Sal

Preparación

Limpiar los champiñones con un paño húmedo y eliminar el extremo o micelio. Cortar los champiñones en cuartos y ponerlos en el slow cooker con los ajos, el perejil y la cebolla picados, la fécula, el vino, pimienta negra y sal al gusto. Cocinar durante tres horas en alta o hasta que los champiñones estén cocinados.

En el fuego: poner en la cazuela con el fuego al mínimo, tapar y dejar unos 30 minutos.





CALDO VERDE PORTUGUÉS

Ingredientes

Para 4-6 personas

1/2 repollo verde rizado

1 chorizo fresco (400 g)

1 punta de jamón

200 g de patatas para guisar

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta blanca

Preparación

Cortar el repollo en tiras y las patatas en trozos. Para ello, hacer un corte incompleto y romperlas al final, chascándolas. Poner en el recipiente el repollo, las patatas, el chorizo y la punta de jamón enteros. Cubrir con agua, añadir dos cucharadas de aceite de oliva y cocinar durante cuatro horas en alta (o hasta que las patatas estén tiernas).

En el fuego: Poner todos los ingredientes a fuego lento y hervir al mínimo durante al menos 1:30, o hasta que todo esté tierno y el guiso quede impregnado por completo del sabor de los cárnicos. Utiliza chorizo fresco ahumado para conseguir una sopa con un sabor increíble.





LENTEJAS CON COSTILLAS

Ingredientes

Para 4-6 personas

400 g de lentejas pardinas o de Puy (idealmente, del año)

500 g de costillas de cerdo

1 cebolla

1/4 de pimiento rojo

1 ramita de apio

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

Tomillo y romero frescos

Sal

Pimienta negra

Preparación

Picar el pimiento y el apio en cubos pequeños. Pelar el ajo y darle un golpe para que quede abierto pero entero. Enjuagar y escurrir las lentejas, colocarlas en la olla lenta con las verduras picadas, el diente de ajo, las hierbas aromáticas, la cebolla entera pelada, sal y pimienta al gusto. Incorporar las costillas y cubrir con aproximadamente 1,2 l de agua. Cocinar durante siete horas en baja o hasta que las lentejas estén tiernas y las costillas se separen del hueso.

En el fuego: Hacer lo mismo a fuego lento, cocinando el guiso alrededor de una hora (el tiempo final dependerá de la dureza del agua y el tiempo que tengan las lentejas). Prepara las lentejas con antelación y deja que reposen unas horas para conseguir un caldo espeso.





SETAS, BATATA Y MENTA

Setas, batata y menta. MARTA MIRANDA

Ingredientes

Para 4 personas

400 g de setas

1 batata grande

Menta fresca

1 cucharada de fécula de patata

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

Preparación

Lavar las setas con un cepillo y un paño húmedo. Pelar la batata y trocearla en dados de 1,5 cm. Picar los dientes de ajo. Colocar en la olla lenta las setas, la batata, la fécula, el ajo, dos cucharadas de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Cocinar durante tres horas en alta, o hasta que la batata esté tierna pero entera. Espolvorear con menta fresca recién picada antes de servir.

En el fuego: Dorar bien las patatas y las setas con un chorro de aceite; añadir el ajo y dorar durante un par de minutos más. Bajar el fuego al mínimo y mojar con muy poca agua o caldo -unos 75 ml-, para que no se seque y se pegue. Pasados 10 minutos, añadir un poco más de agua o caldo y dejar cocinar 10 minutos más, moviendo a menudo la olla con suavidad, para no tener que meter una cuchara que aplastaría el boniato. Si no está listo, repetir la operación una tercera vez. Puedes usar cualquier variedad de seta de temporada o de cultivo.





PAPAS CON CHOCO

Papas con choco para ponerles un piso. MARTA MIRANDA

Ingredientes

Para 6 personas

1 kg de choco o sepia pequeña

1 kg de patatas para guisar

1 pimiento verde italiano

1 diente de ajo fresco o confitado

1/2 cebolla o 4 cucharadas de cebolla pochada

150 ml de tomate concentrado

1 hoja de laurel

Azafrán

50 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Preparación

Pedir en la pescadería que corten la sepia en trozos pequeños (o hacerlo en casa). Pelar y lavar las patatas. Trocearlas haciendo un corte incompleto y rompiendo al final. Picar la cebolla, el pimiento y el ajo muy finos. Colocar las patatas, la sepia, el ajo, el pimiento, la cebolla, el laurel, el tomate concentrado, el vino blanco, dos cucharadas de aceite de oliva y unas hebras de azafrán en la Crockpot. Añadir agua justo hasta que empiece a cubrir las patatas. Remover y añadir sal y pimienta al gusto. Cocinar durante seis horas en alta, o hasta que las patatas y la sepia estén tiernas.

En el fuego: añadir 150 ml más de agua o caldo de pescado. Cocinar todo durante aproximadamente una hora, moviendo la olla con suavidad en lugar de remover a partir de los 20 minutos, para no romper las patatas.

'IRISH STEW'

Ingredientes

Para 4 personas

1 kg de carne de cordero deshuesada y troceada (cuello o pierna)

100 g de cebollitas de guarnición

400 g de patatas para guisar

1 zanahoria grande

1/2 puerro

1 chirivía

1 ramita de apio

1 ramita de romero

400 ml de cerveza Guinness

1 cucharada de salsa Worcestershire

1 nuez de roux o 2 cucharadas de fécula de patata

20 g de mantequilla

Sal

Pimienta

Preparación

Salpimentar la carne y colocarla en la olla lenta. Pelar, lavar y trocear las patatas, haciendo un corte incompleto y rompiendo al final. Lavar las hortalizas, pelarlas y cortarlas en trozos grandes. Añadir a la Crockpot las hortalizas y las patatas. Añadir el roux o la fécula, la salsa Worcestershire, el romero y la cerveza, y mezcla. Cocinar durante cinco horas y media en baja, o hasta que las patatas y la carne estén tiernas y jugosas. Al finalizar la cocción, añadir la mantequilla y deja que se disuelva. Antes de servir, mover el recipiente suavemente para que se ligue el caldo.

En el fuego: llevar a ebullición a fuego muy suave, primero tapado durante una hora. A partir de ahí, ir tapando o destapando durante unos 30 minutos (o más, hasta que la carne esté tierna). Remover la olla sin usar instrumentos, con un suave movimiento circular que también ayudará a conseguir una salsa ligada. Esta receta se puede preparar también con carne de ternera: cortes como aguja, morcillo o plana de espaldilla serán perfectos.





COMPOTA DE INVIERNO

Compota de invierno, tal cual o con helado. MARTA MIRANDA

Ingredientes

Para 4-6 raciones

200 g de orejones de albaricoque

150 g de ciruelas pasas deshuesadas

150 g de pasas

2 peras de invierno

La piel de una naranja

175 ml de vino moscatel

200 ml de agua

50 g de azúcar

1 rama de canela

1 vaina de anís estrellado

Preparación

Pelar, lavar y eliminar el corazón de las peras. Cortarlas en dados gruesos. Sacar la piel de la naranja, evitando la parte blanca. Colocar todos los ingredientes en la olla lenta y cocinar durante tres horas en alta. Pasado ese tiempo, quitar la tapa y cocinar durante 30 minutos más en alta.

En el fuego: llevar todos los ingredientes a ebullición al mínimo durante una hora, en la cazuela tapada. Destapar y dejar reducir -sin subir el fuego- durante 30 minutos más, o hasta que la salsa se haya convertido en un almíbar un poco denso. Se puede servir acompañada de helado, yogur griego o queso fresco.





PASTEL MÁGICO

Ingredientes

Para 6 raciones

500 ml de leche

5 huevos

125 g de harina de repostería

125 g de mantequilla

120 g de azúcar

1 pizca de sal

Esencia de vainilla

Ralladura de naranja al gusto

Espray desmoldante o papel de hornear

Preparación

Precalentar la Crockpot durante una hora en alta. Derretir la mantequilla y batir para mezclar la grasa y el suero. Separar las caras y las yemas. Batir las claras a punto de nieve con una pizca de sal y reservar. Mezclar el azúcar y las yemas con unas varillas. Añadir la mantequilla fundida, la ralladura, la esencia de vainilla y la leche, y batir hasta mezclar. Incorporar la harina tamizada con suavidad hasta que se integre. Añadir las claras y mezclar suavemente con una espátula o varilla. Preparar un molde con papel de cocina o espray desmoldante. Colocarlo en el slowcooker y verter la masa en el molde. Cubrir el slow cooker con un paño, colocar la tapa encima y cocinar durante 1:30 horas en alta. Sacar el molde y dejar enfriar por completo antes de desmoldar.

En el horno: llevar al horno caliente a 180 grados -con calor arriba y abajo- durante 10 minutos. Pasado este tiempo, bajar la temperatura a 160 grados y dejarlo 40 minutos más. Sacar el molde y dejar enfriar por completo antes de desmoldar: con una sola preparación se consigue tres texturas diferentes.