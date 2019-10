Aló Comidista: “¿Dejar la botella boca abajo en la cubitera es de garrulos?”

Aló Comidista vuelve puntual a su cita menstrual. En este consultorio vale todo: dudas culinarias, enigmas gastronómicos, problemas psicológicos, cuestiones metafísicas y dramas de la vida contemporánea. Solo tenéis que enviarme un mail a elcomidista[arroba]gmail.com. Responderé a vuestras chorradas preocupaciones el primer jueves de cada mes, salvo festivos, puentes, enfermedad grave o fallecimiento.

Roser: La duda surgió el otro día en un restaurante, cuando un señoro como Dios manda cogió la botella de vino de la cubitera, la vació, y en un alarde de "yo sé lo que hay que hacer en esto casos" la colocó boca abajo en la cubitera. Debo reconocer que yo lo he hecho muchas veces, pero la antipatía que me despertaba el personaje me hizo dudar de si es un gesto de garrulismo total. Ilumíname, querido oráculo.

Querida Roser, yo también he dejado alguna botella vacía boca abajo en la cubitera, pero en los noventa. Debió de ser en esa década cuando alguna persona más cultivada que yo me avisó de tal práctica era una catetada mayúscula, y como soy persona de guardar las apariencias, desde entonces las botellas vacías las dejo encima de la mesa, que así los camareros se percatan de mi sed.

De todas formas, como patán del vino que soy, he recabado la opinión al respecto del líder de la secta winelover Santi Rivas. “Quiero entender que el mamífero con esta praxis preconstitucional no pertenecía al personal del restaurante, y quiero pensarlo así porque en mi vida he visto a un camarero o sumiller hacer esto”, explica el alma de Colectivo Decantado. “De hecho a los que yo conozco esta acción les espanta. Es garrulo, muy cateto y lo peor, nada winelover”.

Rivas nos regala además un superconsejito extra respecto a las cubiteras: “Una botella debe estar el menor tiempo posible en ellas, el justo y necesario para llegar a su temperatura óptima de consumo. Al igual que no podemos beberlos calientes, pasarse con el frío arruina un gran vino. Muy malo tiene que ser para que queramos beberlo gélido, que es como lo deja una exposición continuada a una cubitera bien pertrechada. Además el agua puede dañar la etiqueta, lo cual nos va a dejar una foto de Instagram nada apetecible y eso ya sí que no. Anatema”.

Claudia: Estamos de sobremesa hablando sobre diferencias culturales en gastronomía. Lo típico: pulpo, gato, conejo... Al hablar sobre los caracoles, nos surge la duda de si la babosa, que es esencialmente un caracol desahuciado, se come en algún sitio.

Querida Claudia, no sé a qué especie de perturbado alimentario le puede parecer apetecible una babosa, y no tengo constancia de que se coman en ningún lugar del mundo salvo en casos de extrema necesidad. Sí he encontrado advertencias sanitarias de no hacerlo, como la del Servicio Nacional de Salud australiano, por los parásitos que pueden transmitir, y una receta loquísima de limacos cocidos del chef británico Hugh Fearnley-Whittingstall. Sinceramente, yo me mantendría en el terreno de los caracoles, que bastante tienen las babosas con estar afectadas por la hipoteca.

Arnau: Os hago llegar mi preocupación por la fiebre que tenemos con el té matcha. Sinceramente, creo que se nos ha ido de las manos. Y más aún si las manos son las de un primo que lo máximo que había llegado a hacer en la cocina hasta entonces era freír un huevo. ¿Qué le digo ante su nueva creación? ¿Habría que declararle persona non grata en cualquier cocina del mundo? ¿Exponer su desastre en el MACBA? Os envío también la foto de la receta original.

Querido Arnau, yo lo expondría en el MACBA, en el Prado o quizá en el Museo de la Marihuana, que es lo que debió de fumar tu primo antes de perpetrar semejante fistro. Respecto al famoso té japonés, ya hablamos de su boom en el artículo ¿Qué ‘pacha’ con el matcha? (su autor también debía de estar bajo la influencia de alguna sustancia cuando le puso ese titular). ¿Si se nos ha ido de las manos? Pues igual un poco sí, pero tú tranquilo que las modas pasan y a la que te descuides estará en el baúl de los recuerdos junto a los cupcakes y el moco de vinagre balsámico.

Yamileth: Entrata en la página de El Comidista. Se me dice que señale si logré entrar a la página. Acaso no debía? Mil perdones!

Querida Yasuri, ¡qué bueno saber de ti después de tanto tiempo! Compruebo que tus maneras han mejorado en estos años: después de hacerte famosa en 2005 con lo de “Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamileth, te metes conmigo y te saco la Gillette, te dejo una yé que no es de yeyé” te has convertido en una educada damisela que pide perdón por visitar webs. Lo que no tengo claro es si te han hecho una lobotomía en algún correccional venezolano o si el cerebro se te ha churrumado de tanto fumar crack, porque tu mensaje es completamente incomprensible. Métete todo lo que quieras en El Comidista, mujer, y si te preguntan si lograste entrar no hagas caso, que será algún virus de tu ordenador de 2005 con Windows XP.

Ángela: Sésamo, pipas de calabaza, de girasol, lino, semillas de amapola... ¿No dicen que las semillas enteras según entran, salen? Acláranoslo, Mikel!!!!

Querida Ángela, gracias por tu mensaje, me he imaginado cómo salen de ti las semillas y ha sido muy agradable. Cualquier afirmación que viene precedida por un “dicen que” suele tener la misma fiabilidad que las noticias del Pronto o de OK Diario, pero en el caso de la tuya parece que hay algo de verdad. “Efectivamente, si tomas las semillas enteras solamente tendrán efecto All-Bran y estarás tirando tu dinero por el váter”, explica la dietista-nutricionista y tecnóloga alimentaria Laura Saavedra. “Las semillas están diseñadas para germinar y crear una planta, pero nuestro objetivo al comerlas no es tener un huerto en el intestino. Para poder asimilar los ácidos grasos esenciales y proteínas que contienen las semillas, debemos tomarlas machacadas, trituradas o en forma de harina”.

Carlos: Me llamo Carlos y estoy últimamente a vueltas con el 'real food' y tal. Ya he conseguido pasarme del Cola-Cao/Nesquik al cacao desgrasado 100%. Superado el trauma, mi próxima aventura es sustituir el postre de la cena. Verás, en mi casa siempre hemos comido un yogur de postre a la hora de cenar. Últimamente estoy tirando de unos con trozos de fruta que venden en el Consum. Me gustan porque van en palés de 12, así los compro y me olvido una buena temporada de ir a por ellos. Ahora bien, analizándolos el otro día, vi que tienen más ingredientes que capítulos Anatomía de Grey. Puestos a quitarlos, ¿cuál es la mejor opción? ¿Los sustituyo por fruta? ¿O debería seguir comiendo ese lácteo diario? En ese caso, ¿por cuál? Los yogures blancos y sin azúcar de toda la vida me dan una pena loca…

Querido Carlos, me encanta tu razonamiento de los palés de 12 yogures. Supongo que no se te ha pasado por la cabeza la posibilidad de comprar de golpe varios packs de cualquier otra marca, ¿verdad? Claro que eso supondría saber multiplicar tres por cuatro, y quizá no poseas conocimientos matemáticos tan avanzados. La práctica totalidad de los yogures con trozos de fruta llevan azúcar o edulcorante, por lo que no son saludables. Si no te quieres comer un yogur natural a palo seco, añádele trocitos de fruta o fruta triturada para endulzarlo. O toma fruta de postre, que eso de que es malo comerla por la noche es un bulo de primera magnitud (y no hay necesidad de tomar yogures u otros lácteos para llevar una alimentación sana).

Josela: Hola, soy muy fan de esta gran familia, seguir así, quisiera saber si fuera posible si tenéis disponible algún detalle de merchandising para enviarme? Por cierto sois los mejores.

Querida Josela, creía que nada podía superar a los influencers de cuarta que piden productos gratis o invitaciones a restaurantes, pero aquí estás tú para dar subir un peldaño más en la escala del morrazo. No, amiga, no tenemos “detalles de merchandising”, y por mucho que nos adules, no te vamos a enviar nada. Mejor escribe a alguna gran marca de esas que untan a instagramers para que hagan publicidad encubierta, a ver si a cambio de publicar 20 fotos y 35 stories te mandan un llavero de Campofrío o un par de sobres de ColaCao.

Marta P.: ¿Qué se entiende por ensalada mixta? Para mí es ensalada de lechuga y tomate (opcional cebolla). Pero siempre me traen un montón de cosas cuando la pido: tomate, lechuga, espárragos, huevos, zanahoria de bote tallada, atún. ¿Quién tiene mal el concepto, ellos o yo?

Querida Marta P., me parece muy bien que, mientras la llegada de una nueva crisis económica parece inminente, Europa tiembla ante la perspectiva de un Brexit salvaje y el planeta comienza a colapsar por el calentamiento global, tú te preocupes por temas importantes de verdad, como el concepto de la ensalada mixta. Siento llevarte la contraria, pero una ensalada de lechuga y tomate es una ensalada de lechuga y tomate, y una ensalada mixta es la que mezcla estas dos verduras con otros ingredientes como huevo cocido, atún o bonito, espárragos, anchoas, zanahoria u otros. Así que “ellos”, bien, y tú, mal.

Oier y Mar: Paseando por Bilbao nos aferramos al escaparate de la pastelería Urrestarazu para intentar comprender el porqué de tal aberración. Pero al no conseguir descifrar su origen decidimos compartir contigo y tu equipo estas dos atrocidades: Marijaia pidiendo auxilio y Mr. Potato versión carolina en sus horas bajas.

Queridos Oier, de una pastelería como Urrestarazu, que tiene plantado en la puerta un escrito en el que te explican que el azúcar es sanísimo, me esperaba cualquier cosa, pero no estas preciosidades que me mandáis. Me han encantado las dos, la Marijaia con los brazos luxados tras una sesión de tortura y las carolinas tróspidas medio tuertas.

Carlos: ¿Las semillas se pueden ingerir enteras? ¿O se pueden masticar sin miedo? Me refiero a las semillas de: uva, maracuyá, higo chumbo, guayaba... Para las del membrillo, el higo de leche o del aguacate ya me sé la respuesta.

Querido Carlos, me alegro de que seas consciente de que el hueso del aguacate no se puede comer entero: ya tienes más sentido común que el 90% de la gente que escribe a este consultorio. Aunque tampoco andas muy sobrado de capacidad deductiva, porque si no te habrías dado cuenta de que nadie ha muerto jamás por comerse las pepitas de las uvas. Como me tenéis hasta la pepitilla del higo con vuestras preguntas sobre este tema, te dejo con la dietista-nutricionista Silvia Zaragoza: “Las semillas sí que pueden comerse. El hecho de masticarlas permite que se absorban todos sus nutrientes antioxidantes y, por lo tanto, sus beneficios, y ayudan a ir al baño”.

Maquiavel: Lección de trospidismo ilustrado. Ante ella, solo tengo una pregunta, ¿por qué?

Querido Maquiavel, una de dos: o esta carta es obra de una secta satánica que busca aterrorizar a los más pequeños, o la ha hecho un comando de nutricionistas para traumatizar a niños y que nunca más quieran tomar helado ultraprocesado en su vida. También te digo que a la persona que ha creado esa “abeja Maya” habría que ponerla en el mismo altar que a la mujer que restauró el eccehomo de Borja.

Pablo: Esta mañana me he comido unos ricos altramuces y ha venido mi madre alterada diciéndome: "¿No te los habrás comido con la piel, verdad?" A lo que me la quedo mirando extrañado: "Pues sí". Me dice que no me los coma con la piel, que es tóxica. "Es verdad, búscalo si no me crees". Total que me pongo a buscar información de bastantes formas y no encuentro absolutamente nada al respecto, ni a favor ni en contra. ¿Tengo yo razón, es seguro comerlos con la piel y le voy haciendo un gorrito de papel de plata a mí madre, o por el contrario es ella la que tiene razón y voy ahorrando para el ataúd?

Querido Pablo, como sabrás no soy experto en chochos, pero por suerte en el equipo de El Comidista contamos con una autoridad en la materia: nuestra colaboradora Rosa Molinero. “A tu madre mejor no le hagas un gorrito de papel de plata: directamente, ve construyendo un cohete con cartones de leche para mandarla a Marte, porque no tiene razón”, asegura. “Los alcaloides, componentes de los altramuces que podrían intoxicarte y que podemos detectar por su sabor amargo, se eliminan durante un correcto procesado mediante una cocción y un lavado con sal, tal y como expliqué en este artículo. Los altramuces pueden comerse con piel si te gusta. A veces su piel es un poco más gruesa y es mejor descascarillarlos, pero si no te quieres tomar la molestia de hacerle ese gesto con la lengua a los chochos, to' padentro sin problemas”.

Andrés: Al escuchar por ahí que el señor presidente de EEUU se bebía 12 coca-colas al día, y con el fin de justificar mi consumo un poco por encima de lo recomendable de vino y cerveza, empecé a preguntar a familia y amigos que qué es menos malo, si beberse seis cervezas al día o seis coca-colas (la mitad que Mr. President) ¿Cuál sería tu respuesta a mi absurda encuesta?

Querido Andrés, ¿qué es mejor, tirarte de un 6º piso o de un 8º? ¿Que te atropelle un camión o un autobús? ¿Ver el programa de Susanna Griso o el de Ana Rosa? Pues algo parecido pasa con esto que me preguntas. El alcohol de la cerveza es más nocivo que el azúcar, y pimplarte seis birras al día significa ser alcohólico. Pero el consumo de Coca-Cola en esas cantidades es el mejor pasaporte a la obesidad, la diabetes o la caries que puedas encontrar en el mercado. Vamos, que ni una cosa, ni la otra, a no ser que quieras morir pronto o tener una vejez arrastrada llenita de problemas de salud.

Luisto: Te gustará esta promoción de productos cárnicos para la época navideña en Rusia.

Querido Luisto, me gusta muchísimo. A ver si puedo dormir esta noche después de verla.

Ixone: En algunas recetas el que los huevos sean frescos es crucial, pero ¿cómo sé cuándo el huevo es fresco? Me explico: cuando yo compro los huevos tengo únicamente de referencia el día de la compra (que se me va a olvidar en cuanto se abran las puertas del ascensor de casa) y la fecha fin de consumo preferente. En el medio, ¿cuándo deja de considerarse el huevo fresco?

Querida Ixone, según la normativa europea, un huevo se considera fresco en los 28 días posteriores a su puesta. Habitualmente los envasadores utilizan ese plazo máximo para indicar la fecha de consumo preferente, así que si quieres saber cuándo se ha puesto el huevo en cuestión, puedes contar cuatro semanas atrás desde dicha fecha, que siempre tiene que salir en el paquete. Ejemplo práctico para cortos: si en la fecha preferente pone “29 de octubre”, lo normal es que los huevos hayan sido puestos el 1 de octubre.

De todas formas, tal como explica María del Mar Fernández Poza, directora adjunta del Instituto de Estudios del Huevo, hay formas de conocer la frescura del huevo que también son importantes a la hora de determinar su calidad. “Antes de cascarlo, comprobar que la cáscara está intacta (sin fisuras o roturas) y limpia. Después de cascarlo, que la burbuja de aire que hay en el interior del polo ancho del huevo (cámara de aire) es lo más pequeña posible. Mirar si se distinguen dos partes en la clara: líquida y densa. La firmeza de la clara densa es síntoma de frescura: cuanto más gelatinosa y alta, mejor, y cuanto más acuosa y líquida, peor. O fijarse en la firmeza de la membrana de la yema: cuanto más redonda y alta esté la yema, mejor, y cuanto más achatada, peor”.

Elena: Tengo dos niñas de cinco y siete años. Como padres nos preocupa su alimentación, y en casa les comemos la cabeza diciéndoles que si esto tiene mucho azúcar, que si hay que comer fruta... Ayer, haciendo los ejercicios del Cuaderno de Vacaciones Santillana me encuentro con un ejercicio que me ha dejado muy desanimada, pues parece que nuestros esfuerzos van directamente a la basura. Y le comento a la abuela y me dice que soy una exagerada!!!!

Querida Elena, o las personas que han escrito este libro no tienen ni idea de nutrición, o la respuesta correcta a este ejercicio es "prepárate un desayuno bestial de NADA", porque no hay ni un solo alimento saludable entre las opciones (salvo que lo que haya en ese vaso sea leche con cacao puro, cosa que dudo). Lo triste es que, como denuncian muchos dietistas-nutricionistas, este tipo de barbaridades aparecen con cierta frecuencia en los libros de texto infantiles. Así que vamos a repetirlo por 458.231 vez: los azúcares vestidos de marrón tipo ColaCao / Nesquik, las galletas, el zumo de naranja o los yogures azucarados "de frutas" NO deberían formar parte del desayuno o la merienda de los niños si es que nos preocupa la salud de los mismos.

¿Alternativas? La mencionada leche entera con cacao en polvo del de verdad. La fruta entera en todas sus formas. Los cereales sin azúcar ni edulcorantes añadidos. El yogur natural con fruta picada o triturada o frutos secos. El pan integral con queso fresco, tortilla, tomate rallado, pechuga a la plancha, aguacate aplastado, crema de cacahuete sin azúcar, hummus... hay mil opciones. ¿Que al principio le cuesta? Vas introduciendo los cambios poco a poco. ¿Que no tiene hambre por la mañana? No pasa nada: eso de que el desayuno es la comida más importante del día es un mito, puede comer cualquiera de esas cosas a media mañana. ¿Que por la mañana no hay tiempo y por eso le doy galletas y bollería? No es excusa: como dicen los dietistas-nutricionistas Lucía Martínez y Aitor Sánchez en su muy recomendable ¿Qué le doy de comer?, "no se tarda más en sacar de la nevera un yogur natural y echarle nueces y pasas que en abrir un paquete de galletas, y pelar un plátano no es más lento que quitarle el papel a una magdalena".

Andrés: Podria rebuscar entre todas las recetas de browni de chocolate la mejor o sea la receta que quede realmente jugosa y untuoso . Gracias

Querido Andrés, justo tengo aquí al lado un armario lleno de recetas de browni (o brauli, como lo llamaba mi tía Luisi), pero he rebuscado en él y no he encontrado ninguna que quede jugosa y untuoso. Menos mal que te puedo recomendar este artículo en El Comidista llamado La ciencia del brownie, que evidentemente no te has molestado en buscar porque para qué vas a usar Google o nuestro buscador pudiendo darme la caca por correo.