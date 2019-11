Patatera, tasajo y lomo doblado: tres productos únicos de Extremadura

La patatera es una especie de chorizo cremoso hecho con patata, cerdo y pimentón de la Vera. El tasajo, una carne adobada y secada, originalmente de cabra pero que también se hace con cerdo. El lomo doblado, una variedad del lomo ibérico sin especias que se doblaba para que su interior permaneciera tierno más tiempo.

Los tres son productos típicos extremeños. Su popularidad no puede compararse a la del jamón ibérico, y si no has viajado a Cáceres o Badajoz, es posible que no los hayas probado. Mala suerte, porque son tres auténticas maravillas capaces de hacer llorar de emoción a cualquier fan de los embutidos y las chacinas. Para conocerlos mejor hemos ido a Malpartida de Cáceres, donde tres representantes de la Asociación de Amas de Casa de la localidad nos han hecho patatera en directo; a Jaraíz de la Vera, localidad en la que La Matanza Artesana elabora tasajo, y a Salvaleón, donde Señorío de Montanera ha recuperado la tradición del lomo doblado. Todo su arte está en el vídeo de arriba.