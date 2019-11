La guía catalina: 30 sitios donde comer arroces espectaculares

Me identifico con Catalina. Me refiero a la Catalina a la que siempre preguntamos que si quiere arroz: ella, como yo, siempre dice sí a esta gramínea. Y a ambos nos da igual si es seco o caldoso, salado o dulce. Quiero decir con esto que soy un adicto al arroz y que si hay arroz en la carta, lo pediré. Por eso es para mí una satisfacción que desde El Comidista me hayan encargado que seleccione lugares donde comer buenos arroces. Me he empleado a fondo; de ahí que aparezcan 35 restaurantes que representan buena parte del territorio. Sobre todo del territorio centro y del arco mediterráneo. A ver si os ponéis las pilas en el norte y en los páramos centrales: dadnos arroz. A Catalina, a mí y al resto de adictos a este pequeño gran grano.

MADRID

La Tajada



En su nuevo restaurante –abrió el pasado verano–, el cocinero Iván Sáez se marca un buen arroz de marisco con carabinero, fino aunque quizá demasiado amarillo –hay quien lo prefiere–, como atestigua José Carlos Capel en Instagram. Lo sirven a 14,50 euros.

La Tajada: Calle Ramón de Santillán, 15. Madrid. Tel. 912 32 22 04. Mapa

Barra Y Mantel

En Madrid también sirve buenos arroces otro Iván, de apellido González. Los cocina y presenta en sartenes cuadradas, inspiradas en una idea de Kiko Moya, cocinero de L’ Escaleta. De ahí su nombre: arroz en lata de mar y arroz en lata de pato y ajetes. A 25 euros la ración.

Taberna Barra y Mantel: Calle de Jorge Juan, 50. Madrid. Tel. 910 64 45 98. Mapa.

Lobito de Mar

En sus dos ubicaciones, Madrid y Marbella, Dani García ha instruido al personal para que cocinen arroces a la altura de las expectativas que genera un cocinero triestrellado (aunque por poco tiempo). En la carta ofrecen arroz seco de marisco y pescado, de pollo coquelet y meloso de bogavante, entre otros. Los precios oscilan de los 19 a los 34 euros.

Lobito de Mar Madrid: Calle de Jorge Juan, 10. Madrid. Tel. 910 88 94 40. Mapa.

Lobito de Mar Marbella: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 178. Marbella, Málaga. Tel. 951 55 45 54. Mapa.

La Casa de Valencia

La lideresa de las redes comidísticas, Patricia Tablado, recomienda este restaurante ‘inaugurado por Sus Majestades los Reyes de España en 1975 [sic]’: “como su nombre indica es la casa de Valencia y hacen todo tipo de paellas y arroces, a cual más rico. El trato es así como de sitio viejuno con camareros que te separan la silla y te hablan de usted, no sé si me explico. He probado varios porque es un sitio al que les gusta mucho ir a mis suegros y está todo riquísimo”. Si a tus suegros también les gusta el arroz, no dudes en llevarlos.

Arrocería Casa de Valencia: Paseo del Pintor Rosales, 58. Madrid. Tel. 915 44 17 47. Mapa.

CATALUÑA



Toc al Mar

Un aparcamiento, poco más se puede pedir a este restaurante situado en la cala de Aiguablava, en plena Costa Brava. Aquí presumen de proveerse de pescado fresquísimo de las lonjas cercanas y de cocinar los arroces en horno de leña. Los precios del plato rondan los 20 euretes, pero incluyen las vistas. Ya que estás en la zona, debería probar el arròs brut, arroz sucio en catalán, una especialidad ampurdanesa.

Toc al Mar: Carrer Platja d'Aiguablava. Begur, Girona. Tel.972 11 32 32. Mapa.

Ca L’Esteve

Xesco Bueno es un erudito del arroz, y de otras materias culinarias. Así lo respalda su libro Escuela de arroz y los ídem que se marca en este restaurante familiar. A mí me vuelve especialmente tarumba el de perdiz, col y sobrasada que es, precisamente, el más caro. Lo venden a 20 euros.

Ca L’ Esteve: Ctra. Martorell - Terrassa, Km 4,700 casetes ca n'oliveró, 3. Castellbisbal, Barcelona. Tel. 937 75 56 90. Mapa.

Jardín del Alma

El nombre es cursi a más no poder. Pero lo disculpan el hecho de ser parte del hotel Alma de Barcelona y, sobre todo, sus dos arroces. De cigalas y sepia o de pato con setas, ambos salen a 24 euros.

Jardín del Alma: Carrer de Mallorca, 271. Barcelona. Tel. 932 16 44 90. Mapa.

Baroz

El subtítulo del restaurante es ‘arrocería con vistas’ y no es para menos. Desde la planta veintitrés del edificio Colón Barcelona queda muy fotogénica. IGual que el interiorismo y que los arroces, sabrosos hasta decir basta –no en vano están firmados por Enrique Valentí, un cocinero tremendo–. Es muy curiosos el arroz de caracoles de mar y de tierra, a 18 euros, aunque quizá no sea para todos los paladares.

Baroz Arrocería con Vistas: Av. de les Drassanes, 6 - 8, Piso 23. Barcelona. Tel. 936 31 35 90. Mapa.

Cruix

Mònica Escudero, editora y jefaza de El Comidista, recomienda los arroces que el alicantino Miquel Pardo incluye en su menú degustación. “Está tan bueno que, a pesar de llegar a tu plato después de muchísimas delicias, nunca he visto que nadie se deje un grano en la paella (se come directamente de ella, como manda la tradición, rascando las esquinitas para mezclar las partes más melosas con el delicioso socarrat). Este sueño de dos milímetros de grosor está recubierto por una melosa película de caldo estratosférico, especialmente sorprendente en la versión vegetariana”. Ahora mismo ofrecen un arroz de lágrima ibérica y berenjena dentro de dos menús degustación de 34 y 28 euros.

Cruix: Carrer d'Entença, 57. Barcelona. Tel. 935 25 23 18. Mapa.

La Zorra

Que se llame arroz al revés no es casualidad. En este restaurante aseguran que ‘le dan la vuelta al arroz’ y es cierto. Pablo Albuerne, al mando de los fogones, tiene la habilidad de combinar burrata, manzana y butifarra negra sobre una base clásica de arroz y hacer que funcione. Rondan los 20 euros y no son nada, pero nada convencionales.

La Zorra: Passeig Marítim, 1-3. Sitges, Barcelona. Tel. 650 91 96 25. Mapa

El Llagut

El arroz de masqueta es una especialidad marinera poco conocida. Se elabora en la costa de Tarragona y en este restaurante de la Part Alta lo bordan.Tradicionalmente se elaboraba en las barcas de pescadores con las sobras de la captura y queda meloso. En El Llagut, por 18 euros aproximadamente, lo reinterpretan añadiendo romesco o trufa de verano (en temporada).

El Llagut: Carrer de Natzaret, 10. Tarragona. Tel. 977 22 89 38. Mapa.

Mas de Prades

La sección de arroces y ‘rossejats’ de esta casa es larga, así que me centraré solo en la prodigiosa paella de la Reina con verduras y bacalao. Sorprende lo sabroso que puede ser un arroz de verduras, pero Ladis Alcalá tiene sus trucos, como infusionar el aceite con la chicha o terminar la cocción en Josper. Por 18 euros se toca el cielo de los arroces.

Hotel Restaurant Mas de Prades: T-340. Deltebre, Tarragona. Tel. 977 05 90 84. Mapa.

ZARAGOZA

Casa Escartín

Xesco Bueno, que como he dicho antes es una de las personas que más sabe del mundo, incluyendo Asia, me pone tras la pista de este restaurante, de donde dice se practica “buena cocina en general y buenos arroces. Un arroz campero con caracoles para chuparse los dedos”. Lo venden a 11,40 euros.

Casa Escartín: Paseo San Nicolás de Francia, 19. Calatayud, Zaragoza. Tel. 976 89 17 38. Mapa.

COMUNIDAD VALENCIANA



Casa Jaime

Además de ser castellonense y Premio Nacional de Gastronomía, el escritor y periodista gastronómico Pau Arenós tiene grabado a fuego el arroz al forn de su madre. Así que cuando le pregunto por una recomendación en su provincia natal y señala Casa Jaime yo no tengo nada que añadir. La carta es sugerente e incluye arroces como el de cohombros y ortiguillas o el de pulpo y langostinos. Los precios están alrededor de los 25 euros.

Casa Jaime: Avinguda del Papa Luna, 5. Peníscola, Castelló. Tel. 964 48 00 30. Mapa.

La Marítima

Mariola Cubells, crítica de televisión y valenciana de pro, reivindica La Marítima. “Por variedades de arroz me quedo con La Marítima. El de fèsols i naps es buenísimo y además está en ese edificio maravilloso que es el Veles e Vents”. El arroz que recomienda Mariola cuesta unos moderados 18 euros.

La Marítima: Carrer del Moll de la Duana, s/n. València. Tel. 610 91 51 41. Mapa.

Coloniales Huerta

Mariola también recomienda este restaurante, del mismo grupo que el anterior, del centro de Valencia en el que ofrecen un arroz meloso de bacalao, coliflor y garbanzos dentro de un menú de 24 euros.

Coloniales Huerta: Carrer del Mestre Gozalbo, 13. València, Valencia. Tel. 963 34 80 09. Mapa.

Casa Carmela

Casa Carmela es algo así como la catedral de la paella valenciana. Está en la playa de la Malvarrosa y los arroces se cocinan a la vista y a fuego de leña. La cosa resulta en unas paellas canónicas a más no poder, tanto como sabrosas. La valenciana sale a diecisiete euros y solo la cocinan con reserva previa.

Casa Carmela: Carrer d'Isabel de Villena, 155. València. Tel. 963 71 00 73. Mapa.

Ca Pepico

De nuevo Mariola Cubells me pone en la pista de este restaurante situado en plena huerta. Aquí están al orden del día las paellas tradicionales –con reserva previa– y arroces como el seco de sepia sucia y cigalas. Las raciones rondan los dieciocho euros. Detalle para winelovers: cuentan con una carta con quinientas referencias.

Ca Pepico: Calle Mediterráneo, 1. Meliana, Valencia. Tel. 961 49 13 46. Mapa.

Casa Carmina

Casa Carmina es otra catedral valenciana del arroz. En esta casa de la Albufera también practican el arte de la paella canónica –y también por encargo– pero el resto de arroces son igualmente impecables. Bordan los melosos y acaban de empezar la temporada del arroz de fesols i naps. Otro punto a favor es el arroz a banda, de sacarse el sombrero y más teniendo en cuenta el precio de 16 euros.

Casa Carmina: Calle Embarcadero, 4. El Saler, Valencia. Tel. 961 83 02 54. Mapa.

Restaurante Dársena

Eladio Martín, director de la DO Vinos de Alicante recomienda la variedad de arroces que manejan en este restaurante del puerto alicantino. Ahora mismo la carta de Dársena incluye 23 arroces de todo tipo, melosos secos, de mar o de montaña y los precios oscilan entre los 15 y los 32 euros. También arroz con leche en la facción de los postres: un paraíso arrocero en toda regla.

Restaurante Dársena: Marina Deportiva, Muelle Levante, 6. Alicante. Tel. 965 20 73 99. Mapa.

Taverna Valenciana El Pòsit

En la carta de El Pòsit, otra recomendación de Eladio Martín, solo aparece un arroz, el arroz el día, que depende del pescado disponible sale a doce euros. También ofrecen menús degustación con un arroz con plato principal por veinticinco euros. Últimamente se ofrecía un arroz de cigala y rabo de cerdo con nabicol que suena a gloria.

Taverna Valenciana El Pòsit: Av. del Puerto, 23. Villajoyosa, Alicante. Tel. 966 85 15 19. Mapa.

El Xato

Al volante de este restaurante centenario –abierto en 1915– se encuentra Cristina Figueira, formada en el Celler de Can Roca. Con ella el restaurante ha ganado una estrella Michelin. Aquí se sirven arroces tan peculiares como el de nísperos y galeras pero también clásicos como el arroz al horno. Tienen dos menús degustación, de 52 y 68 euros.

El Xato: Av. l'Església, 3. La Nucia, Alicante. Tel. 965 87 09 31. Mapa.

Restaurante Elías

Este es un punto de peregrinación mundial para todos los amantes del arroz con conejo y caracoles. Tiene un grano de grosor y es impecable, también por su precio de 15 euros.

Restaurante Elias: Calle Rosales, 7. El Xinorlet, Alicante. Tel. 966 97 95 17. Mapa.

MURCIA

Venezuela

En el Venezuela, a pie del Mar Menor, preparan un arroz al caldero compuesto de cinco pases: tripas e hígados del pescado con tomate, cabezas fritas, pescado cocido, caldo y arroz –meloso–. Este plato tradicional de los pescadores de la zona sale por 21 euros.

Venezuela: Calle Campoamor, 1. Lo Pagan, Murcia. Tel. 968 18 15 15. Mapa.

BALEARES



Sa Nansa

El arroz de cohombros y gamba roja que se marca el cocinero Pedro Tur en este restaurante ibicenco es de traca. También son de traca los 32 euros que cuesta el plato. Pero Ibiza es así, y la gamba roja y las espardeñas no son baratas, tampoco lo vamos a negar.

Sa Nansa Restaurant: Av. 8 d'Agost, 27. Eivissa. Tel. 971 31 87 50. Mapa.

Sa Llagosta

El arroz de langosta de este restaurante es el más caro de la lista: 67, mínimo dos raciones. Pero estamos ante una obra maestra de la arrocería y una materia prima escasa. Eso también hay que decirlo.

Sa Llagosta: Carrer de Gabriel Gelabert, 12. Fornells, Menorca. Tel. 971 37 65 66. Mapa.

Ham Restaurant

Si recalas en el puerto de Sóller tienes que probar la paella de secreto ibérico y marisco que se cocinan en Ham. Un mar y montaña en toda regla que sale por 18,95 euros.

Ham: Carrer de Sant Ramon de Penyafort, 1. Port de Sóller, Mallorca. Tel. 971 63 33 37. Mapa.

Can Carlitos

Can Carlitos es la sede pitiusa del cocinero Nandu Jubany –una estrella Michelin en el restaurante Can Jubany–. Aquí también se marcan arroces en sartenes cuadradas y cabe destacar el negro con langostinos. Cabe destacar también los 31 euros de la ración pero, qué le vamos a hacer. ¿Hemos dicho ya que así son las islas?

Can Carlitos: Carrer de s'Almadrava, s/n. La Savina, Formentera. Tel. 971 32 25 70. Mapa.

ANDALUCÍA



Almanaque

Pepe Monforte, autor de la guía Cosas de Comé, destaca los arroces de Almanaque. En este restaurante gaditano sirven arroces al estilo valenciano, finos, secos y socarrats. Su arroz de chocos, cañaillas y gambas sale por 17,50 euros.

Almanaque Casa de Comidas: Plaza de España, 5 duplicado. Cádiz. Tel. 956 80 86 63. Mapa.

12 Tapas

En este restaurante se sirven tres menús de 20, 30 y 50 euros compuestos a partir de las doce tapas que dan nombre al negocio y que forman la carta. El último paso es un arroz a banda algo reinterpretado.

12 Tapas: Calle Párroco Antonio Pastor Portillo, 12. Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Tel. 629 98 17 07. Mapa.

El Choto

Fuera de Córdoba el arroz cordobés no es demasiado conocido, me temo, pero existe como existen las meigas y Teruel. Con pollo, cerdo y verduras de temporada este plato a medio camino del guiso cuesta 15 euretes. Más que un choto, un chollo.

Restaurante El Choto: Calle Almanzor, 10. Córdoba. Tel. 957 76 01 15. Mapa.

BADAJOZ



Las Barandas

En la provincia de Badajoz destaca el arroz con boletus y foie de Las Barandas. De aspecto clarito y tacto meloso, sale por unos muy razonables 14 euros.

Restaurante Las Barandas: Plaza España, 1. Los Santos de Maimona, Badajoz. Tel. 924 57 10 74. Mapa

LA CORUÑA

Salitre

Jorge Guitián, uno de los sabios más sabios en lo que se refiere a gastronomía, me recomienda este restaurante coruñés. ”Fernando (Caco) Agrasar y su familia gestionaron un local en Dénia, donde Caco aprendió a trabajar bien los arroces. Ahora mismo se pueden probar en Salitre, en As Garzas (seguramente el estrella con mejores vistas, en los acantilados de Barizo) o, en los meses de verano, en el Seiruga, el pequeño restaurante de playa que los padres de Caco abren sólo en temporada alta”. Los arroces de Salitre están entre los 24 y los 35 euros.

Salitre: Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, 25. A Coruña. Tel. 981 92 32 53 Mapa.

GUIPUZKOA



Zelai Txiki

Xabier de la Maza, perpetrador de maravillas como The Loaf, recomienda el arroz con almejas –23 euros– de Zelai Txiki. “Es uno de esos restaurantes cuya propuesta gastronómica supera a su enclave privilegiado, en las faldas del monte Ulia, y lo imponente de su caserío centenario. Devoción por la materia prima en un lugar que enamora, sobre todo en las noches de verano”.

Zelai Txiki: Rodil kalea, 79. Donostia, Gipuzkoa. Tel 943 27 46 22. Mapa.

No podemos ser como el arroz y gustarle a todo el mundo. Si nos hemos olvidado tu favorito, no te enfades con nosotros: déjalo en los comentarios y mejorarás a la vida de otros lectores y comidistas.