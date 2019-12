Libros de cocina útiles de verdad para regalar en Navidad

Existen pocos placeres más grandes en la cocina que encontrar una receta en un libro, prepararla, triunfar con ella y volver a guardar el recetario en la estantería sabiendo que estará ahí para la siguiente. Seré un viejenial del siglo pasado, pero ese gustirrinín no me lo da la interné, y sin negar el gran avance en cuestión de accesibilidad que son las recetas online, sigo siendo fiel a los tochos impresos.

Si tú también la gozas con el papel, o si conoces gente que lo haga, regalarlo en Navidad es siempre una buena idea, sobre todo en un año en el que no han faltado las novedades interesantes. De algunas ya hemos hablado en El Comidista, como #topadendro con slowcooker, de Marta Miranda; La guía de fermentación de Noma, de René Redzepi y David Zilber, o Sushi, ramen, sake, de Matt Goulding. Otras nos han servido para conocer autores y ficharlos como colaboradores: es el caso de David Remartínez y su divertidísimo La puta gastronomía. Entre las demás hemos elaborado una pequeña selección para que no te pierdas en la librería (y no caigas en la trampa de comprar libros sosos hechos en serie o recetarios inútiles a mayor gloria de cocineros famosos).

‘COMIENDO EN LAS CALLES DE ASIA’, DE ALEJANDRO ZURDO

Muchos libros de cocina asiática que se publican en España son traducciones de recetarios franceses o anglosajones más o menos correctos, pero un tanto impersonales. El libro de Zurdo, chef del recomendabilísimo Kitchen 154 de Madrid, abunda en experiencia vivida, porque cuenta su periplo de 300 días por Vietnam, Camboya, Tailandia y Malasia a través de más de 60 recetas recogidas en estos países. Los platos son tan buenos como el relato viajero, que no sólo entretiene y educa en la cocina de la zona, sino que anima a coger el primer vuelo que salga hacia Bangkok para hacer la misma ruta y probarlo absolutamente todo. Editorial: Grijalbo. Precio: 18,90 euros. Ideal para: amantes de la guindilla fresca y fanses del sureste asiático.

‘VERDURAS SIN LÍMITES’, DE JOSÉ ANDRÉS Y MATT GOULDING

La volcánica personalidad de José Andrés, desparramada por las cuatro esquinas de este libro, es una especie de terremoto que acaba con la inmerecida fama de “aburridas” que tienen las verduras. El cocinero pone al servicio de esta categoría de alimentos su potente imaginación, y el resultado es un festival de recetas coloristas, inteligentes y relativamente sencillas, basadas muchas veces en la tradición pero con toques que las sacan de lo trillado. El periodista Matt Goulding pone orden en el explosivo desparrame del asturiano, con textos que ayudan a entender su manera de ver la cocina y el mundo. Editorial: Planeta Gastro. Precio: 26,90 euros. Ideal para: verduleros que busquen diversión sin complicación.

CENANDO CON DARWIN, de Jonathan Silvertown

Del café con leche del desayuno a la manzana de la cena, pasando por filete con patatas o la copita de vino del mediodía, todo, absolutamente todo lo que comemos y bebemos está marcado por la evolución. Con tanto humor como claridad, el profesor de ecología evolutiva Jonathan Silvertown narra la implacable carrera entre depredados que no quieren ser comidos y depredadores que quieren comer más, que obligó a las especies a cambiar hasta llegar a la diversidad actual. Su entretenidísimo libro no se queda en el pasado de hace millones de años, sino que encara asuntos tan actuales como la dieta paleo, los transgénicos o los riesgos del azúcar desde una perspectiva evolutiva. Editorial: Crítica. Precio: 18,90 euros. Ideal para: comilones curiosos a los que les guste la ciencia.

‘100 RECETAS DE PAN DE PUEBLO’, DE IBÁN YARZA

Si sabes algo de pan, puede que las palabras “Ibán” y “Yarza” sean suficiente aval para ti y no necesites que te diga nada más de este libro para correr a comprarlo. Por si no es el caso, te contaré que el periodista panarra por excelencia ha escrito otra obra imprescindible para cualquier amante de este alimento. Mientras su anterior libro, Pan de pueblo, contaba las historias de panaderías de pequeñas localidades de toda España, éste se centra en ofrecer fórmulas tradicionales explicadas para el aficionado casero. De la pataqueta al nochebueno, pasando por la taja, la bolla o el hornazo, las recetas de este libro son un grito de reivindicación de la panadería tradicional española, a menudo ignorada y despreciada tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. Editorial: Grijalbo. Precio: 21,90 euros. Ideal para: gente que no se conforma con la baguete de gasolinera o el molde con 345 cereales.

TURQUÍA GASTRONOMÍA, de Musa Dagdeviren

Hay tantos motivos para hacerse con este libro que no sé por dónde empezar. Primero: por historia, posición geográfica, variedad regional y despensa, la cocina turca es de las más fascinantes del mundo. Segundo: el autor no sólo es una autoridad en la materia, sino que comanda en Estambul un restaurante maravilloso de cocina tradicional llamado Ciya Sofrasi, en el que comí como un sultán hace algunos años. Tercero: la edición del libro tiene un aire a recetario antiguo -pero con fotos minimalistas contemporáneas- que es una absoluta delicia. Cuarto: además de decir “cocíname”, las recetas parecen factibles sin necesidad de 100 ingredientes imposibles de encontrar. Porque ya lo tengo, que si no, me lo regalaría. Editorial: Phaidon. Precio: 42,75. Ideal para: cualquier persona a la que le guste cocinar (y que merezca un regalo tan caro).

MADRID GASTRO. LA NUEVA MOVIDA, de Alberto Fernández y la Academia Madrileña de Gastronomía

¿Es Madrid la capital del nuevo restaurante sensato, donde se da muy bien de comer sin chorradas ni fuegos artificiales? Leyendo este libro, se podría decir que sí. Los 16 establecimientos que retrata, desde Lakasa a La Tasquería pasando por Triciclo, Askuabarra o Taberna Pedraza, tienen en común la ausencia de virguerías técnicas para impresionar, la apuesta por fórmulas más o menos tradicionales pero siempre renovadas, un producto excelente y una prioridad clara: que el cliente disfrute. Sus historias, bastante jugosas y muy bien contadas por el periodista Alberto Fernández, se completan con recetas emblemáticas de cada local, que pueden servir de gancho para los que no vivan o visiten habitualmente la ciudad. Editorial: Abalon Books. Precio: 29,50 euros. Ideal para: personas cuyo interés en los restaurantes vaya más allá de ponerse hasta las trancas en ellos.

COCINA SIMPLE, de Yotam Ottolenghi

Los fanses de Ottolenghi nos rendimos ante la exuberancia de su cocina verdulera próximo-oriental, pero a veces le reprochamos por lo bajinis las larguísimas listas de ingredientes de sus recetas y la complicación de algunas de sus preparaciones. El chef israelí afincado en Londres decidió contenerse en su último libro y proponer platos sencillos, poco exigentes en cuanto a despensa y a veces incluso rápidos. Lo mejor es que la fiesta sigue, y sus propuestas no han perdido ni un gramo del brillante colorido habitual. Editorial: Salamandra. Precio: 25 euros. Ideal para: flexitarianos que quieran llevar la alegría a casa.

UNA BORRACHERA CÓSMICA, de Mark Forsyth

Pimplar no es bueno para la salud. Pero pero por muy nutricionalmente correctos que nos pongamos, el bebercio forma parte de la historia de la humanidad, porque nos ha gustado sentirnos ebrios desde que éramos poco más que monos evolucionados. Escrito con la efervescencia de un gin tonic, este libro repasa la afición de la embriaguez desde los sumerios hasta la ley seca, a través de incontables anécdotas cuya realidad quizá habría que contrastar. Manteniendo dicha previsión, el ensayo resulta de lo más disfrutable por cínico, ácido y bien escrito. Editorial: Ariel. Precio: 19,90 euros. Ideal para: los que les gusta el pipiribipipí de la bota empinar parabapapá.

DISNEY, RECETAS DE PELÍCULA, de Thibaud Villanova

Disney, una portada llena de filigranas, un título como “recetas de película”... ¿huimos? No tan deprisa. El recetario del francés Thibaud Villanova, especialista en cocina relacionada con la cultura pop y autor de Gastronogeek, está bastante por encima de la mayoría de las publicaciones de este estilo, y no sólo por nivel de las fotografías y el diseño de las páginas. Las recetas, inspiradas en clásicos de Disney o de Pixar, parecen solventes, y también lo suficientemente sencillas como para hacerlas con niños. Además, ¿quién no ha querido preparar alguna vez la sopa de Remy de Ratatouille o la supernova burger de Pizza Planet de Toy Story? Editorial: Hachette Heroes. Precio: 23,75 euros. Ideal para: niños y aficionados a las buenas pelis de animación.

LA INDIA VEGETARIANA, de Meera Sodha

Para entendernos, Meera Sodha es una especie de Ottolenghi de la cocina india. Practica esa cocina luminosa, fresca, limpia y no demasiado complicada que algunos nos entusiasma, y en sus recetas siempre encuentras ideas apetecibles que piden poco en la cocina y dan mucho en la mesa. Después de Made in India, la británica vuelve con un libro sin carnes ni pescados que demuestra la enorme potencia culinaria del subcontinente en cuestión de verduras. Editorial: Neo-Cook. Precio: 25 euros. Ideal para: los que quieran ir más allá del curry y las samosas.