¿Cuáles son los productos navideños más (y menos) saludables?

Relax: no nos vamos a poner plastas con que comas ensalada y fruta con yogur en Navidad, porque somos perfectamente conscientes de que estamos en días en los que el desparrame alimentario es la norma. Ser el Grinch o el Mr. Scrouge de la nutrición está lejos de nuestro objetivo, y no le vamos a soltar a nadie un sermón sobre lo que debe y no debe comer en las fiestas.

Sin embargo, tampoco vamos a suspender del todo nuestra curiosidad por lo que es bueno o malo para nuestro cuerpo en cuestión de comida, que tampoco la Navidad es el Armagedón. Por eso nos hemos preguntado en qué punto de la escala de la bondad están los cuatro productos más típicos de sus banquetes: el jamón, los langostinos, el turrón y el cava. Con su habitual sensatez y sin sermones innecesarios, nuestra dietista-nutricionista de guardia Raquel Bernácer pone a cada cosa en su sitio y nos descubre las opciones más saludables para celebrar sin castigarse en exceso.