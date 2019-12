Vinos de súper por menos de 10 euros que cuelan como caros

Google Plus

Como dice mi amigo y winestar Santi Rivas, cuando llega la Navidad en este país se consume más vino. "De hecho es la época en que España se vuelve normal y este fermentado alcanza el protagonismo que debería tener el resto del año, el del tercer productor del mundo y casi doblando al siguiente (Estados Unidos)".

Vamos, que en estos días los lineales de vino de los supermercados volverán a arremolinarse gentes despistadas con expresiones vacías que ante la apabullante oferta de botellas se quedan inmovilizados, con el carrito de la compra en perpendicular al sentido de circulación y bloqueando el pasillo, los muy malditos.

Este artículo tiene el objetivo de evitar que metáis la pata y, de paso, que permitáis el paso de compradores compulsivos como yo para los que deberían habilitar un carril rápido, como en las piscinas. Por eso he consultado a tres expertos. Bueno, a dos expertos y a un libro.

El libro se titula Los mejores vinos del súper y lo publica anualmente Joan C. Martín en Anaconda Editions. En este pequeño gran libro, Martín propone 120 botellas que oscilan de los 1.90 a los 14,90 y los puntúa con hasta cinco estrellas. A estos pentaestrellados los considera vinos superstar y algunos aparecen en este post.

Uno de los expertos consultados en formato persona es Oscar Soneira, sumiller del barcelonés bar de vinos Matos y responsable de Hemoglovinum, un plataforma de divulgación. El otro experto, inevitablemente, es el ya mencionado Santi Rivas de Colectivo Decantado, campeón de España de cata a ciegas (y yo diría que profeta de un nuevo culto).

BLANCOS

Empezamos por los blancos, que como todo el mundo sabe son para ir entonando y, para que todo el mundo se sienta representado, tenemos una selección panhispánica que pasa por Galicia, Cataluña y Málaga.

Pardevalles Albarin blanco. 5,30 euros (Hipercor)

Un blanco con personalidad y mucha elegancia. HIPERCOR

Oscar Soneira recomienda sin ambajes este vino de la tierra de León: "Es un vino fresco. Un blanco con personalidad y mucha elegancia a pesar de su juventud. Es un win win para toda la familia que da mucho más de lo que vale". En ése toda la familia excluimos a los menores de edad.

Els Vinyerons Lluerna blanc. 8,35 euros (Caprabo)

Crujiente, fresco, con cuerpo y eléctrico. CUVEE 3000

Soneira apuesta esta vez por un vino catalán y afirma que este es "un impresionante blanco natural elaborado con la variedad xarel·lo. Crujiente, fresco, con cuerpo y eléctrico". "Es uno de mis vinos de cabecera".

Flor Floris blanco Moscatel de Málaga Seco. 9,76 euros (El Corte Inglés, Supercor, Hipercor, Loypar -Vélez-Málaga- y Alcampo La Cañada en Marbella).

Da felicidad al beberlo. HIPERCOR

En su libro, Joan C. Martín alaba las virtudes de este vino de la siguiente manera: "Exquisito vino blanco floral y afrutado". Por si fuera poco dice que su aroma le recuerda "a perfume de rosas blancas y fruta como la pruna blanca". Pero me quedo con esta opinión de Joan: "Da felicidad al beberlo: afrutado, fresco, algo ácido y cítrico (pomelo), así como meloso". Felicidad por menos de 10€, ¿qué más se puede pedir?

ROSADOS

Casi nadie hace caso a los rosados y es una pena. El tópico de que son tintos aguados debería sumar 10.000 puntos en el índice de cuñadismo. Los rosados son joyitas, tratadlos como tal.

Naranjas Azules. 9,45 euros (Carrefour)

Es un ejemplo de fresqueo. CARREFOUR

Santi Rivas se moja por los rosados y en concreto por este de Castilla y León: "Se puede comprar en un supermercado y seguir sumando puntitos al carnet winelover. No es una pregunta. Sí se puede. Esta garnacha de la recién creada DO Cebreros -ahora mismo la DO que más puntos reparte por viñedo cuadrado- es un ejemplo de fresqueo. Ideal para que el impacto del encuentro familiar navideño quede amortiguado".

Príncipe de Viana Rosado. 2,69 euros (Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Leclerc, Makro, Plaza, Sánchez Romero, Unialco, Unide)

Fresco, ácido, afrutado, con regusto a guinda y a helado. EL CORTE INGLÉS

Joan C. Martín sigue con la garnacha pero se va a Navarra, donde encuentra este "excelente y puro rosado de garnacha navarra". De él dice que tiene un "aroma fresco, ácido, afrutado -a fresa y frambuesa- pero también floral, a rosas (las rosas, no las rojas)" y, en cuanto a su sabor sostiene que es " también fresco, ácido, afrutado, con regusto a guinda y a helado –pero también a compota– de fresa".

TINTOS

Ya vamos entrando en materia con tres tintos que, ojo, para sorpresa de enófilos cerriles, no son Riojitas ni Riberitas.

Petit Pittacum. 6,50 euros (Carrefour, Hipercor)

¡Una fiesta en la boca!. HIPERCOR

Soneira, por ejemplo, recomienda un vino del Bierzo: "Es un tinto joven elaborado con mencía 100%. Es fresco, alegre, fácil y divertido. ¡Una fiesta en la boca!". Y justo eso es lo que buscamos estos días: fiestas, fiestas sin parar.

Pasión de bobal. 8,50 euros (Hipercor, El Corte Inglés en Valencia y Castellón).

Con aromas a frutas negras maduras del bosque. HIPERCOR

Joan C. Martín se decanta por un vino de Utiel-Requena: "Es un tinto límpido y brillante, de color rojo, gran luminosidad con aromas a frutas negras maduras del bosque, y de sabor algo tánico. Su cuerpo es semigraso, algo denso, pero sin cansar".

Llàgrimes de tardor Criança. 8,95 euros (Bon Preu, Caprabo, El Corte Inglés, Esclat, Fragadis)

Bien podríamos clasificarlo como un reserva. BONPREU

Y, en tercer lugar tinto, elijo un Terra Alta que aparece en el libro de Martín. De este Llàgrimes de tardor –lágrimas de otoño–, dice: "Por sus doce meses en barrica de roble francés, bien podríamos clasificarlo como un reserva". Y, a continuación, afirma: "Gracias a un coupage de garnacha, mazuelo (cariñena), syrah y cabernet sauvignon su bouquet se irá haciendo, mes a mes, todavía más fino, franco, perfumao y goloso, cosa que ya es ahora, ¡y mucho!".

ESPUMOSOS

Aunque los dejemos para el final, los buenos espumosos pueden beberse durante toda la comida, no seáis viejos. Ahí van dos recomendaciones de la DO Cava extraídas de Los mejores vinos del súper, de Joan C.Martín.

Primer Cuvée Brut. 8,22 euros (Carrefour, Eroski, El Corte Inglés)

Con notas de repostería y regusto salino. EL CORTE INGLÉS

Joan nos cuenta que "su aroma es fresco, afrutado, a las frutas blancas como la ciruela de barranco. Su sabor es de una frutosidad y frescura muy atractiva, con notas de repostería y regusto salino". A mí me fastidia recomendar un vino de una bodega que hunde el precio de la uva y fastidia a los viticultores, pero qué le vamos a hacer.

Authentique Reserva Brut Nature. 9,75 euros (Carrefour, Consum, Hipercor, Supercor y supermercados de El Corte Inglés)

Sabe fresco, afrutado, sedoso. CARREFOUR

De este cava elaborado Dominio de la Vega, Martín dice que "sabe fresco, afrutado, sedoso, a frutos secos como la almendra y con el toque mineral y salino que tanto apreciamos en los grandes cavas".

JEREZ Y PORTO



Llegamos al final con tres vinos fortificados, que ya sé que no los bebéis ni en pintura, pero quizá si escucháis a un par de expertos cambiáis de opinión y empezáis a valorar lo que es bueno.

Manzanilla Argüeso San León, Clásica. 7,4 euros (Supersol)

Manzanilla de culto. SUPERCOR

Santi Rivas afirma que "si algo genera riesgo de exclusión social es beber vinos del marco de Jerez". "En concreto aquí saco a relucir esta manzanilla de culto de una bodega fundada en 1822. Experiencia tienen. Esto con unos embutidos y la sobremesa arreglando el país está garantizada".

Graham´s Tawny, Oporto. 8,17 euros (Alcampo)

Para alargar una velada hasta caerte de la silla. ALCAMPO

Santi ataca de nuevo, aunque esta vez desde el flanco lusitano: "Mira que gusta el dulce en este país que cada vez tenemos a los niños, y a la gente en general, más gorda y deforme. Pero es llegar el dulce en forma líquida a través del fermentado de uva y el personal sale huyendo que si hace falta se tira por la ventana. Más minoritario que el agua con gas. Yo lo encuentro inexplicable y solo puedo achacar tal reacción a traumas infantiles asociados a algún tipo de represión sexual. El caso es que este Porto estilo Tawny de nuestra bodega favorita de la región (junto a Niepoort) va fenomenal para alargar una velada hasta caerte de la silla".

Fino CB de Alvear. 7,45 euros (Hipercor)

Impresionante fino de Montilla Moriles. HIPERCOR

Para acabar, una última recomendación de Oscar Soneira. Allá va: "No puede faltar en las mesas y frigoríficos de la península. Este es un impresionante fino de Montilla Moriles, con cuerpo y alma".

¿Cuál es tu vino favorito de supermercado? Cuéntalo en los comentarios y nos ayudarás a darle más sentido a la compra semanal.