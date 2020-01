Los batidos también son para el invierno

No, ese batido de frutas no limpiará tu conciencia

Aunque ya lo hemos contado por aquí, no está de más recordar que ese batido de frutas, por mucho que no lleve tocino ni cordero ni polvorones no va a servir para detoxificar tu organismo (más que nada porque no le hace falta). En palabras de Gemma del Caño, farmacéutica y experta en calidad de la industria alimentaria: las bebidas detox “no sólo no limpian sino que, la frase de “eso no engorda, engordas tú” también aplica a estos batidos. Todo lo que metas en el cuerpo tiene un aporte de calorías, que aquí es pequeño si son verduras o equivaldría a un refresco si son frutas. Añadir eso a lo que ya hemos comido es llenar aún más el cajón (que apretaremos fuerte para cerrar, igualito que la cremallera de los pantalones en enero)”.

Sin embargo, no todo está perdido ya que los batidos pueden ser una buena opción ANTES de las comilonas (navideñas o de cualquier época del año). Si cuando empiezas a comer “te tomas un gazpachito -ya sé que tiene menos tirón que si digo “súper batido antioxidante con licopeno”- vamos a sentirnos más saciados y podremos comer menos de otras maldades. Siempre puedes decirle a tu suegra que con ese nuevo ‘batilicopeno’ de primero va a triunfar, que lo has leído en El Comidista”, trama del Caño, con muchísima razón (y cierta guasa).