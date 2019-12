Premios Comidista 2019 a los mejores comentarios de lectores

Google Plus

Los periodistas los suelen detestar. Los medios no saben muy bien qué hacer con ellos. Y los lectores más activos, polemistas o, en algunos casos, tocapelotas, no podrían vivir sin ellos. Pero los ames o los odies, los comentarios en los artículos o los vídeos son la pura esencia de internet, un gallinero participativo por definición en el que casi nadie permanece callado.

En El Comidista recibimos cientos al mes, algunos positivos y otros no tanto. Pero en vez de cabrearnos por las críticas o los insultos -alguna vez nos enfurruñamos un poco, pero siempre en la más estricta intimidad-, hace tiempo que decidimos tomárnoslo con sentido del humor. Por eso celebramos las opiniones más extravagantes, raras y faltonas en los Premios Comidista, que fallamos siempre por estas fechas. 2019 ha sido, a Dios gracias, pródigo en ellas, como podréis comprobar en el siguiente palmarés.

Premio Adrià al Genoma Creativo

Arrancamos estos galardones con un comentario que nos dejó literalmente sin palabras. Por la creatividad radical, la ruptura de todas las convenciones de la cocina y el desafío cuasi metafísico a la esencia de un plato, el Premio Adrià es para Jose Jose por este comentario en el vídeo Tres tartas de queso famosas y una que puede con todas.

Premio España Primero

Por muchas pruebas científicas que lo avalen, a nadie le gusta que le digan que sus platos o alimentos favoritos no son saludables. Por eso las andanadas contra cualquier tipo de recomendación por parte de nutricionistas o instituciones como la OMS no son precisamente una novedad entre nuestros comentaristas más enfurecidos. Lo que sí es más original es acabar una de ellas con un inesperado -y muy patriótico- giro en la trama, como ocurrió en la opinión de Rosa María Martínez de Diego sobre el artículo Come menos carne, un consejo que sigue siendo válido.

Premio Sci-Fi

Los vídeos en los que expertos catan a ciegas diferentes marcas de un producto siempre generan polémica: que si a mí me gusta esta, que si yo prefiero la otra, que la de más allá es mejor y este señor o señora no tiene ni idea… Por eso resulta refrescante que alguien se salga del guión e introduzca una nota perturbadora en los comentarios. Por sus ecos de distopía paranoide y su sabor a novela de terror científico, premiamos la intervención de Carmen Loma en ¿Existe alguna croqueta congelada que valga la pena?

Premio RuPaul’s Drag Race

Hay personas a las que no les gusta nuestro sentido del humor. Hay personas a las que no les gustan nuestras bromitas picantes. Y hay personas a las que no les gustan las drags de baratillo como yo. Por pertenecer a esos tres grupos humanos a la vez, Pedro Espinosa se lleva el galardón RuPaul’s Drag Race de este año por su comentario en el artículo de la Defensora del Cocinero Las quejas de los lectores: un rabo demasiado largo.

Premio Wikipaella

Nos ponen los rebeldes, los espíritus libres, los amantes del riesgo, las personas que no se pliegan a lo que dictan las masas y mantienen sus posiciones aun a riesgo de acabar quemados en la hoguera. Así que no nos queda más remedio que premiar ex aequo a dos héroes de nuestro tiempo, Andrea Pesaro y Illice Elx, por sus discutibles pero valientes posiciones respecto a la pizza y la paella expresadas en el vídeo ¿Qué piensan los italianos de los productos ‘italianos’ españoles?

Premio ‘Fake News’

A veces nos equivocamos, y escribimos cosas que tenemos que corregir después. A veces nuestros lectores también se equivocan, y dicen cosas en los comentarios que no son ciertas. Entre todas las mentiras, infundios y medias verdades de 2019, Jose Jose -segundo galardón de la noche- se alza con el premio Fake News por negar una de mis principales aficiones.

Premio "Esa es tu opinión y yo tengo la mía"



Cuestionar y desmentir los bulos alimentarios que corren por internet es una prioridad para los que hacemos El Comidista. Sin embargo, nuestra lucha contra las “noticias falsas” se encuentra a veces con enmiendas a la totalidad por parte de los lectores que nos dejan un tanto desconcertados. Con vosotros, Nano Angón y su posmoderna opinión sobre el artículo Cómo detectar los bulos sobre la comida.

Premio Cervantes

Los nombres de los alimentos han generado intensos debates en nuestras páginas en 2019. Especialmente intensa ha sido la chapa que han dado los guardianes de la sagrada integridad del castellano que consideran un ataque terrorista contra nuestra lengua llamar “hamburguesas” o “albóndigas” a preparaciones vegetarianas sin carne. Como los bostezos que nos genera dicha polémica amenazan con descoyuntarnos la mandíbula, preferimos premiar esta conversación muy gastronómica que mantuvieron Luis E. López Herrero y Alicia Lazo Polo en Facebook acerca de nuestro artículo Trucos de vagos ingeniosos para evitar fregar.

Premio al mejor hater de Mikel López Iturriaga

La petición de mi despido a los responsables de EL PAÍS ha sido un clásico en los comentarios de El Comidista desde sus inicios: nunca han faltado los lectores que no se explican cómo un medio serio puede mantener entre sus colaboradores a una mamarracha de mi calibre. Por la sutileza a la hora de plantearme un posible futuro fuera del diario, premiamos este mensaje de Martín Gala depositado en el vídeo Arsénico en mi arroz: mitos y verdades de los alimentos tóxicos.

Premio Perdedor de 2019

El odio no falta en esta nuestra comunidad, ni tampoco el amor. Pero de vez en cuando, entre las incontables muestras de uno y otro aparecen tragedias personales que nos dejan el corazón hecho trizas. El premio al Perdedor de 2019 es para David Macias, que no sabemos cómo sobrevivió al drama que compartió en los comentarios al artículo Tragedias que solo vive la gente que cocina.

Premio Pedro Zerolo

Pocos vídeos de El Comidista han traído tanta controversia política como ¿Cuál es la mejor tarta arcoíris?, publicado en la semana del Orgullo LGTBI. Allí comparábamos varios pasteles multicolores y también nos acordábamos de ilustres homófobos como Santiago Abascal. El batallón de voxers habitual se apresuró a corregirnos: para ellos este señor y su partido no son nada de eso aunque estén en contra del matrimonio igualitario, defiendan la legalidad de las terapias para ‘curarnos’ o quieran que en los colegios públicos se deje de enseñar el respeto a la diversidad porque eso es ‘adoctrinar’. No vamos a premiar a ninguno, porque están mejor en el anonimato del que nunca debieron salir, pero sí Rafael Martín Van Nostrand, otro comentarista que subrayó el poder del vídeo como agente propagador de la homosexualidad.

Premio “No a Mònica Escudero”

Por si pensábais que sólo mi persona es objeto de las iras de los haters, debo aclarar que Mònica Escudero se lleva también lo suyo, especialmente cuando escribe de dos temas: batchcooking y cualquier cosa que tenga que ver con el vegetarianismo. Por su habil combinación de odio a Mònica con odio a los embutidos sin carne, premiamos a Juan Moll y su intervención en el artículo El chorizo vegano que está bueno de verdad.

Premio Alegría de Vivir

Uno de nuestros galardones favoritos. Siempre es un placer recibir opiniones bajoneras que recuerdan la futilidad de la existencia y invitan a asumir que todo está perdido. Y si vienen mezcladas con una buena dosis de magufismo, mejor aún. Por juntar los océanos, “mosanto” y la espera resignada a la muerte, premiamos a José Manuel Rodriguez Latre y esta perla depositada en nuestra página de Facebook.

Premio Erre que Erre

Los lectores que hacen suya una demanda y martillean con ella durante semanas ella también son tradición en El Comidista. La novedad en este caso es que la petición ya estaba satisfecha hacía tiempo, como bien se encargaron de recordar otros comentaristas. Por pedir subtítulos en los vídeos que ya puedes ver subtitulados si activas esa opción, el premio Erre que Erre es para Ania Fiodorovna.

Premio “A mí la RAE”

Estíbaliz Elorza Portillo se enfadó mucho, pero mucho mucho, porque utilizamos la palabra “táper”. Todo iba bien hasta que, en su tercer comentario, invocó a la Real Academia Española… y obtuvo respuesta. Estíbaliz, si ya no nos odias, recibe este premio que te entregamos con todo nuestro cariño.