¿Son saludables los productos sustitutivos de la carne?

El auge del vegetarianismo o la mala prensa de la carne han hecho que los productos que la imitan se multipliquen: elaboraciones con tofu, seitán o tempeh, Heura, hamburguesas de Beyond Meat... ¿cuáles son los más sanos?

Google Plus

La oferta de productos que sustituyan o imiten a la carne no para de crecer, y no hay que ser un experto en capitalismo para entender que esto ocurre porque ha aumentado la demanda. No es sólo que suba el número de veganos y vegetarianos, sino que cada vez hay más omnívoros que encuentran en este tipo de alimentos una forma de reducir el consumo de carne, bien sea por motivos de salud, éticos o medioambientales.

En las estanterías de los súper nos encontramos con los nada novedosos tofus, seitanes y tempehs, más todo un festival de hamburguesas, albóndigas y otros productos elaborados con ellos. A esa vieja escuela se ha sumado recientemente procesados que tratan de imitar el sabor y la textura del pollo o la carne, de marcas como Heura o Beyond Meat. Sabemos que no matamos animales con ellos, pero dentro de todo este catálogo, ¿cuáles podríamos considerar saludables y cuáles no tanto? La dietista-nutricionista más amable del universo, Raquel Bernácer, pone orden en este veguigay en el vídeo de arriba.