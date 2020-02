La tierra prometida de los fans de las alcachofas

Aceite de oliva, sal y brasa. En Benicarló no necesitan mucho más para que sus alcachofas, las únicas de España con denominación de origen, produzcan oleadas de placer a cualquier admirador de esta verdura.

MIKEL LÓPEZ ITURRIAGA / UNTO

Yo era fans de la de Tudela. Después me pasé a la de El Prat. Pero desde el pasado fin de semana, he puesto pósters en mi cuarto y fotos en mi carpeta de la alcachofa de Benicarló. Lo sé, soy muy voluble en mis querencias alcachoferas, pero la visita a esta meca castellonense me ha dejado con el culo torcido ante la incontestable calidad de su producto. Qué sabor, amigas y amigos. Cinarina de la buena.

La forma tradicional de comer esta verdura en la Festa de la Carxofa de Benicarló es de una sencillez radical: aceite de oliva, sal, y brasa. No se necesita mucho más para convertirla en un manjar. Si quieres aprender a identificar los mejores ejemplares, entender por qué están tan buenos y de paso quedarte con algunos consejillos para cocinarla, basta con que le des al play en el vídeo de arriba.