Ni 'gastro' ni turístico: nuestros sitios favoritos del Mercado de Vallehermoso

El Mercado de Vallehermoso concilia puestos tradicionales con nuevos productores y restaurantes sin caer en las gastrobobadas. Aquí tienes 12 lugares que no te puedes perder si lo visitas.

Hay dos maneras de modernizar un mercado tradicional de comida. Una es arrasarlo y convertirlo en una sucesión de bares de tapas globalizadas para turistas. Otra es tratar de atraer un público nuevo con la incorporación de pequeños bares y restaurantes y tiendas de productores jóvenes, pero sin aniquilar los puestos de venta de fruta, verdura o productos cárnicos de toda la vida.

El Mercado de Vallehermoso, en Madrid, apuesta por esta segunda vía. Y lo hace con especial acierto: en pocos mercados he visto tantas propuestas interesantes para comprar comida y para degustar algo allí mismo sin apenas presencia de sitios gastrochorras, turistadas y demás especies tan abundantes en los mercados renovados. Si vives en la capital o te pasas por allí, no deberías perderte la selección de puestos imprescindibles que encontrarás en el vídeo de arriba. No están todos, porque alguna sorpresa tenemos que dejarte para cuando vayas. Pero todos los que aparecen valen la pena.

LISTA DE NUESTROS LUGARES FAVORITOS DEL MERCADO DE VALLEHERMOSO PARA QUIENES PREFIEREN MORIR ANTES QUE VER UN VÍDEO



Mantequería y Salchichería Alejandro Rodríguez

Puesto tradicional de embutidos y quesos.

Tripea

Restaurante de comida peruana y del sureste asiático.

Kitchen 154

Restaurante de cocina oriental picante.

Picón

Puesto especializado en producto canario.

Drakkar

Bodega de cerveza, sidra e hidromiel.

Asturias Sostenible

Especializados en quesos, sidra y otros productos asturianos.

Caracol de Cadalso

Caracoles frescos y cocinados.

Randall Coffee Roasters

Café de especialidad.

La Cabezuela

Quesos artesanos y leche fresca de Madrid.

Huerta de Clarita

Verdura de proximidad.

Artesanos de Luna

Embutido artesano de León.

El Ahumadero

Pescados ahumados artesanos.

Alambique de Santa Marta

Microdestilería madrileña de ginebra.