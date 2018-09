¿Cuál es el mejor chocolate del supermercado?

Por increíble que parezca, hay gente a la que no le gusta el chocolate. Si perteneces a ese 0,0000000001% de la población -estadística no contrastada que me acabo de sacar de la manga en este preciso instante-, no te interesará nada el vídeo de hoy: mejor sigue con tu triste vida carente de cacao y dedica el tiempo a otra cosa. Pero si eres una persona, ejem, normal, deberías verlo inmediatamente, porque te resultará útil la próxima vez que vayas al súper y necesites mandanga de la buena.

Muchos amantes del chocolate nos hemos preguntado cuál de las marcas habituales en las tiendas nos ofrece una mejor calidad. Quizá no haya una respuesta definitiva, pero siempre conviene escuchar la opinión de personas expertas como Lucila Canero. La jefa de pastelería en los hoteles Almanac de Barcelona probó a ciegas nueve chocolates diferentes, y como viene siendo habitual en las catas de expertos, unos salieron victoriosos del brete, y otros, derretidos y derrotados. Si quieres conocer su veredicto, dale al play ahí arriba.

Como novedad, y para que además de los sabios hable el pueblo llano, añadimos una encuesta en la que puedes votar por tu preferido entre los catados.