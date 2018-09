El restaurante que trata mal y cocina peor

El Paseo Marítimo de La Malvarrosa es un hábitat peligroso para turistas hambrientos en la ciudad de Valencia. En sus inmediaciones, el legítimo propósito de comerse una paella con vistas al mar se convierte en un deporte de riesgo, para el estómago y para el bolsillo. Puestos a saltar al vacío, Casa Zaragoza es una de las alternativas suicidas en la línea de chiringuitos, donde por lo general prima la sangría y la fritura frente al buen arroz y el cremaet. A ello se suma el racismo que ha demostrado su dueño, el hostelero Juan Peiró, en un vídeo difundido por Internet donde aparece insultando a un inmigrante -negro para más señas-, que le pide cambio de 20 euros. “Coger toda la pasta posible y darnos por el culo a los españoles”, dice.

En los últimos días ha habido reacciones airadas al vídeo donde Juan Peiró hace alarde supino de verborrea. "Limpitos para ti, y yo la mitad, yo español, y encima pago impuestos para ti”, pronuncia tras la barra. Está dando a entender que el joven es un gorrilla de la zona. Pero resulta que algunos ex empleados ponen en duda el rigor administrativo del hostelero y señalan irregularidades en su contrato durante el tiempo que estuvieron en Casa Zaragoza. Otros hablan de trato racista. En cualquier caso, nosotros hemos venido a hablar de comida, para constatar si el mal gusto en los comentarios se contagia a la mesa. Nos gusta vivir al límite, así que nos sentamos en la terraza y nos decimos que no puede ser tan malo.

Ahí va la digestión.

Lunes, 14:00, playa de La Malvarrosa. Me vienen a la mente expresiones como "qué vida más dura" o "aquí, sufriendo".

La playa es bonita, bonita. JUAN EDC

La playa no se ha enterado de que el otoño nos ha alcanzado. Hay bañistas, nostálgicos tomando el sol y comensales en las terrazas de los bares. En su mayoría son extranjeros, de los del sombrero de paja. Valencia lleva tiempo debatiendo sobre el tipo de turismo que quiere atraer, y baluartes como Casa Zaragoza no se lo van a poner fácil. Ingleses y alemanes disfrutan de vasos y jarras de sangría de dudosa calidad: en realidad no se les está tratando bien, pero al menos no se les acusa de “dar por el culo”, porque se prevé que llevan más de 20 euros en el bolsillo. Nos sentamos junto a ellos en el exterior del bar.

Nadie nos recibe, nadie nos pregunta. Tras 20 minutos, llamamos la atención de uno de los tres camareros que atienden en la terraza: el más amable, porque también hay una chica con cara de agobio y un señor que ni nos mira. Otros 20 minutos, y el amable viste la mesa. Mientras ojeamos la carta, nos removemos en las sillas, al detectar despropósitos como la tapa de ensaladilla rusa a nueve euros -la mejor de Valencia se sirve en Saiti y cuesta 6’50). El calamar de playa podría justificar los 15 de ser un producto de calidad, pero algo nos dice que no será así. Y los arroces se equiparan a los de grandes templos con 25 por cabeza.

Estábamos advertidos por TripAdvisor. En la página web, las opiniones de los usuarios han situado al establecimiento en el puesto 3.107 de 3.396 restaurantes en Valencia, con un 79% de valoraciones pésimas. Y gracias, porque desde hace unos días un mensaje indica que se han bloqueado las reseñas. “Debido a un incidente reciente que ha captado la atención de los medios de comunicación y ha provocado que se reciba un gran volumen de opiniones que no incluyen una experiencia real”, explican. Muy comprensivos, pero no mostraron la misma benevolencia los comensales insatisfechos que sobrevivieron al horror. Por poner algunos ejemplos: “No se lo recomendaría ni a mi peor enemigo”; “Si te va el sado, no lo dudes”; “Túnel directo a la gastroenteritis”. Y así todo.

Ya no podemos echarnos atrás: pedimos ensalada, sepia y fritura.

14:50. Sale el agua. Son dos botellas de plástico.

Se me ocurre que en la playa podrían ser de vidrio, por aquello del viento, pero tampoco quiero parece esnob. Mientras tanto se van dos clientes de la mesa de al lado, y nadie siente ni padece por ellos. Diez minutos más tarde, se marchan otros dos con la comanda ya pedida, y el camarero se encoge de hombros. Deja el mantel puesto, que así ya está.

15:00. Ha pasado una hora y al fin vamos a comer.

Se entiende la espera. ALMUDENA ORTUÑO

Es bien sabido que la ensalada -mixta, para más señas- tiene sus tiempos de cocción. Muchas hojas de lechuga, tomate pachucho y atún de lata. Hay un espárrago partido por la mitad, diez granos de maíz, tiras de zanahoria que recuerdan al pelo de Homer Simpson y cuatro olivas. Apenas hemos empezado a comer, cuando aparecen el resto de platos, que el camarero -el amable- intenta apelotonar en la mesa. La sepia es de mala calidad, lo cual duele más mirando al mar, porque en Valencia hay una Lonja del Pescado como en pocos lugares, y los turistas más desprevenidos se van a quedar sin saberlo. Viene con acompañamiento noventero de pimientos -alguno entre quemado y calcinado, otros crudos, todos secos- y calabacín.

Al punto ceniza. ALMUDENA ORTUÑO

El plato principal es la fritura para dos. Hemos jugado duro, lo sé. Al preguntar por la composición, nos han dicho “gambas y cosas”, así que no nos hemos podido resistir. Las cosas resultan ser cuatro calamares, puntilla y boquerón. Alguna gamba hay, así como discreta, pero es difícil distinguirla del resto cuando todo sabe a fritanga pura y dura. Los arroces ya los había visto de refilón en las mesas de al lado, y me niego a comer en mini paella (el timo del arroz en Valencia se merece un aparte). Los postres no son caseros y cuestan seis euros. ¿Hace falta más para entregarle el título nobiliario de cutre bar? Solo que con precios disparatados y actitud deshonesta.

Ummm, no, gracias. ALMUDENA ORTUÑO

Y da rabia, porque en Valencia se come de escándalo. Y Valencia también es la playa.

15:20. Pedimos la cuenta.

15:45. La seguimos esperando.

Para cuando llega, a las 16 horas, marca 47,30 euros. Es decir, hemos gastado 25 euros por persona en comer tres tapas, con dos aguas y un café. Un importe que no suena descabellado en otras ciudades, pero en Valencia, un día entre semana, se equipara a los menús de muchos restaurantes gastronómicos. Debo admitir que nunca me había sentado en una de estas terrazas por voluntad propia; debo admitir que nunca más lo haré sin cadenas.

La dolorosa. ALMUDENA ORTUÑO

¿Este es el clásico artículo rencoroso contra un empresario racista donde se califica la comida en función del dueño? A ver, el dueño nos cae fatal, pero es que la comida no tiene perdón. ¿Entonces se la damos a los guiris? No parece muy honesto servir al turista aquello por lo que nosotros no pagaríamos, ya que arriesgamos la imagen gastronómica de toda la ciudad, y luego de poco nos sirve pasearnos por las ferias. Mejor conquistarles con un arroz en Casa Carmela, con la oferta mediterránea de La Sucursal, con la titaina y las anchoas de las tabernas del Cabanyal, desde Casa Montaña a La Aldeana 1927.

Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Valencia han anunciado que abrirán una investigación por lo ocurrido en Casa Zaragoza, difundido en el vídeo viral. Quedará impune el crimen de haberle gritado al mundo que la huerta valenciana da esas verduras, que en el Mediterráneo se recoge ese pescado y que el arroz con cosas inmundas que sirven es paella. Y no debería.