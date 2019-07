Cóctel helado de nectarina y tequila

Con la llegada del calor me convierto en una masa inmóvil e incapaz de pensar en platos calientes, y creo que no soy el único (de hecho los productores de gazpacho viven, en parte de este fenómeno). Lo único que me da un poco de energía es pensar en ingerir cosas frías, refrescantes y gélidas; qué mejor para solventar ese problema que un cóctel helado.

La nectarina está de temporada, como sabrá cualquiera que haya ido a hacer la compra alguna vez en el último mes. Es una fruta ligeramente ácida, pero con un toque dulce que supera en todos los aspectos al melocotón -esto es ciencia exacta- y a su irritante y peluda piel. Es asequible y se encuentra fácilmente en cualquier supermercado. En resumen, una maravilla de la naturaleza.

Para hacer este cóctel necesitaremos congelar unas cuantas nectarinas, y es importante que nos acordemos de quitarles antes el hueso (o nos cargaremos la batidora). Lo acompañaremos de zumo de lima, chile, menta, tequila, vinagre y un sirope en el que maceraremos parte de la fruta para obtener todo su sabor. Puede parecer que intervienen muchos sabores ácidos, pero os prometo que el sirope lo redondea todo y el resultado es de lo más equilibrado.

Dificultad

Más fácil que encender el fuego en plena ola de calor.

Ingredientes

Para 4 personas

5 nectarinas (3 congeladas y maduras; 2 frescas y ácidas)

45 g de azúcar

2 limas

½ jalapeño (o al gusto)

3 cucharadas de vinagre blanco

100 ml de tequila (un poco al gusto)

250 ml de agua

Unas ramas de menta

Cubitos de hielo

Preparación

Quitar los huesos a las nectarinas maduras, trocearlas y congelarlas dentro de un recipiente cerrado al menos tres horas antes de preparar el cocktail. Preparar el sirope mezclando el azúcar y el agua en un cazo. Cuando llegue a hervir, añadir las nectarinas frescas cortadas en gajos, la mitad del jalapeño en rodajas y un ramillete de menta. Dejar a fuego bajo 10 minutos y apagar. Esperar 30 minutos a se mezclen los sabores y se enfríe. Colar el sirope en la jarra de servir y añadir el vinagre, el zumo de una lima, las rodajas de otra, el jalapeño, el tequila y un par de hielos. Triturar a máxima potencia las nectarinas congeladas y añadir a la jarra. Mezclar. Servir al momento con hojas de menta y gajos de la nectarina del sirope.

