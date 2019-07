Ensalada con vinagreta de albaricoque

Seguramente ya te habrás dado cuenta de que hace calor, y no hace falta que te dé la turra con eso. También habrás notado que esto hace que te apetezca comer más ligero y que la idea de encender el fuego se te antoje tan atractiva como un clavo en la rodilla: es oficialmente temporada de ensaladas frescas. La de hoy viene con una vinagreta inspirada en la salsa Chamoy mexicana, que suele prepararse con frutas deshidratadas como mango, tamarindo o albaricoque, que allí se llama “chabacano” (que esta vez usaremos fresco, que para algo está de plena temporada).

El Chamoy tiene siempre un toque ácido, y así es este aliño -si no te gusta lo ácido, prepárala con la vinagreta que prefieras y usa albaricoques dulces- y un puntito picoso suave. Aunque yo usé lechuga hoja de roble, puede usarse prácticamente cualquier variedad (menos la iceberg, que tiene la textura del porexpán y sabe a la nada más absoluta). También podrían usarse brotes de espinaca o rúcula, o cualquiera de estos dos ingredientes mezclado con la lechuga para que haya más de una textura y matices.

El queso Manouri es parecido al feta pero tiene un sabor más suave y una textura mucho más cremosa; si no lo encuentras -no es fácil- no pasa nada: puedes usar feta o un poco de rulo de cabra. Sí, rulo: aunque el hecho de que nos lo hayan intentado colar caramelizado en todas las ensaladas con ínfulas del mundo, él no es el malhechor en este caso, más bien la víctima colateral.

Dificultad

Es una ensalada.

Ingredientes

Para 4 personas

Para la vinagreta

1 albaricoque dulce

80 ml de aceite de oliva

60 ml de zumo de lima

Sal

Chile al gusto (o pimienta)

Para la ensalada

Media lechuga al gusto (yo usé hoja de roble)

2 albaricoques ácidos

2 zanahorias tiernas

½ pepino

La parte verde de una cebolleta

80 g de queso Manouri, feta o un buen rulo de cabra

Perejil

Menta

Aceitunas negras

Preparación

Triturar todos los ingredientes de la vinagreta hasta conseguir una vinagreta un poco espesa. Reservar. Cortar las zanahorias a lo largo en bastones y el tallo de la cebolleta al bies en rodajas y aliñar con ¼ de la vinagreta. Dejarlos reposar 10 minutos para que pierdan un poco de fuerza (de sabor y textura). Lavar, secar y cortar la lechuga, el pepino -en medias rodajas, por ejemplo- y los albaricoques en gajos finos. Mezclar todos los ingredientes con el resto de la vinagreta, remover y servir con el queso desmenuzado, las aceitunas y perejil y menta al gusto.

