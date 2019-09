Tres recetas para aprovechar todo el melón (pepitas incluidas)

No nos conformamos con una receta fastuosa de ensalada de melón: también enseñamos a hacer horchata con las pepitas y un encurtido con la corteza. El "desperdicio cero" en versión melonera.

MIKEL LÓPEZ ITURRIAGA / UNTO

El aprovechamiento de la comida y la alergia a su despilfarro han sido seña de identidad de esta santa casa desde su fundación en 2010: ahí están para demostrarlo nuestras recetas de reciclaje de sobras y nuestros artículos sobre cómo sacar el máximo partido a los alimentos sin tirar partes comestibles. Así que a ningún habitual le extrañará que nos duela un poco lo del melón. No, no me refiero a nuestras cabezas de ídem, sino a desperdiciar esa parte importante del contenido de esta fruta que son las pepitas y la corteza.

Por eso vimos la luz el día que el dios del pan Ibán Yarza tuiteó una receta para hacer "horchata a la antigua", con un sólo ingrediente además del agua: las pepitas de melón. Decidimos mangársela inmediatamente añadiéndole algunas fruslerías como leche de coco, lima y menta, y redondear el cocinado integral de la fruta con una ensalada de la pulpa y unas tiras encurtidas de la carne más pegada a la piel, esa que se suele ir a la basura. Mira el vídeo de arriba para ver cómo se hace todo, y por si te lanzas a prepararlo, aquí abajo tienes las recetas escritas.

HORCHATA DE MELÓN LIGERAMENTE TROPICAL

Ingredientes

Las pepitas de 1 melón

500 ml de agua

300 ml de leche de coco

1 lima

1 ramita de menta

Preparación

Retirar las pepitas de un melón, incluyendo la parte naranja, y ponerlas en un vaso de batidora o en un robot de cocina. Añadir el agua y triturar todo muy bien. Pasar la mezcla por un colador metálico muy fino o por uno de tela. Añadir la leche de coco, ralladura de lima al gusto y una ramita de menta. Dejar reposar en la nevera. Cuando esté bien frío, retirar la menta y servir.

ENSALADA DE MELÓN AL ROMERO

½ melón grande

100 g de queso de cabra desmigado

25 g de avellanas picadas

2 ramas de romero

2 cucharadas de zumo de limón

2 cucharadas de vino fino o manzanilla

Aceite de oliva virgen extra

2 guindillas rojas secas picadas

Sal

Preparación

Pelar y picar el melón. Ponerlo en un bol y mezclarlo con el zumo de limón y el vino. Dejar macerando. Calentar cuatro cucharadas de aceite de oliva en un cazo. Añadir las ramitas de romero y dejar que se rehoguen a fuego suave un minuto. Retirar del fuego, tapar y dejar enfriar. Aliñar el melón con el aceite de romero y sal. Terminar repartiendo por encima el queso de cabra desmigado, las avellanas y la guindilla picada.

MONDAS DE MELÓN ENCURTIDAS

Ingredientes

Las mondas de 1 melón

350 ml de agua

150 ml de vinagre de vino blanco

1 cucharada de azúcar

2 cucharadas de sal

Preparación

Cortar con un pelador o con un cuchillo la parte blanca de las mondas del melón hasta llegar a la corteza. Ir poniendo las tiras en un frasco grande que cierre bien.

Calentar el vinagre, el agua, la sal y el azúcar hasta que estos se disuelvan.

Verter la mezcla en el tarro. Guardar en la nevera y dejar que repose por lo menos un día.

Se pueden usar en ensaladas, en un bloody mary o en bocadillos junto a otros ingredientes.

