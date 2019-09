'Aargs' de las dietas: lo que no hay que hacer para adelgazar

Google Plus

En verano te has puesto como La Moñoño. Llega septiembre, y quieres perder a cualquier precio esos kilos ganados a pulso en bares, terrazas y chiringuitos. ¿Es buena idea castigarse con la dieta que te ha recomendado tu prima, probar el método infalible que has visto en no sé qué revista, o simplemente restringir a saco los hidratos de carbono en favor de las proteínas?

La respuesta es no. No sólo porque puedes dañar tu salud, sino porque a la larga, lo más probable es que vuelvas a ganar peso. Si quieres conocer cuáles son las peores -y más habituales- prácticas del mundo del adelgazamiento posveraniego, mira el vídeo de arriba. También incluye algunos consejillos para hacer las cosas bien, que nunca están de más. Ah, y por si las moscas: NO SIGAS LA DIETA DE LA LUNA.