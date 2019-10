Haz rollitos como si fueras vietnamita

Una confesión: mi primer intento de hacer rollitos vietnamitas, hace ya más de una década, acabó en catástrofe total. Aquello no eran rollitos, eran unos artefactos incomestibles creados por El Maligno para quedarse pegados cual cemento a tus dientes, arruinar tu sonrisa y destruir tu paladar. ¿Qué ocurrió? Pues que los hice a mi bola sin seguir los consejos de ningún experto, y lo que es un plato de lo más sencillo se transformó en un viaje al corazón de las tinieblas que ni el de Apocalypse now.

Para que no te ocurra nada parecido si nunca has intentado preparar goi cuon, y para mejorar tu técnica si es que ya estás iniciado, recomiendo vivamente ver el vídeo de hoy. Thi Dien Tu Nguyen, propietaria del restaurante Tutu Vietnamese Cuisine de Barcelona, nos enseñó a prepararlos como si fuésemos del mismísimo Hanoi, y nos descubrió dos cosas: que no necesitamos ingredientes demasiado extraños para replicarlos, y que no son en absoluto difíciles. Yo, que soy bastante zarpas, conseguí terminar unos cuantos, así que tú, que eres mucho más hábil (pero quizá menos agraciado/a físicamente), seguro que los clavas.

ROLLITOS VIETNAMITAS 'GOI CUON'

Ingredientes

Para 6 rollos

6 obleas de arroz

50 g de fideos de arroz

100 g de soja fresca

6 gambas cocidas (cortadas longitudinalmente y sin intestino)

150 g de panceta

Hojas de lechuga

Un manojo de menta

Un manojo de cilantro

Salsa de pescado

100 ml de agua

20 ml de zumo de limón

20 g de azúcar

50 ml de salsa de pescado

2 dientes de ajo picados

Preparación

Mezclar todos los ingredientes de la salsa hasta que se disuelva el azúcar. Reservar. Cocer la panceta en agua con un poco de sal hasta que esté tierna. Cortarla en tiras. Cocer los fideos siguiendo las instrucciones del fabricante, y dejar que se enfríen. Mojar ligeramente las obleas en agua y ponerlas sobre una tabla. Disponer los ingredientes sobre el rollito y enrollarlo tal como se ve en el vídeo de arriba. Servir con la salsa. Es recomendable comerlos inmediatamente; si se preparan con antelación, guardarlos en un táper cubiertos con papel humedecido con agua para que no se pongan demasiado chiclosos.

ROLLITOS VIETNAMITAS EN VERSIÓN VEGANA

Ingredientes

Para 6 rollos

6 obleas de arroz

50 g de fideos de arroz

100 g de soja fresca

Medio aguacate

200 g de tofu frito

Hojas de lechuga

Un manojo de menta

Un manojo de cilantro

Salsa

150 g de salsa hoisin

2 ajos picados

150 ml de caldo de verduras

Preparación