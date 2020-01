Ensalada de endivias y salmón con vinagreta de turrón

Tras todos los excesos navideños, es el momento de hacer balance de la situación, revisar los restos que han quedado en la nevera y arrancar una dieta un poco más liviana, que no quiere decir light así que no temáis. Todavía hay que dar salida a los restos navideños que, debidamente congelados, están dispuestos a convertirse en el apaño de cualquier comida de las semanas próximas.

En mi casa no suelen faltar las endivias que mezcladas con escarola y granada forman la ensalada de acompañamiento del cordero de Navidad así que como tenía remanente en el cajón frío me he lanzado con una ensalada únicamente pensada para ellas y ese crocante amargo que las caracteriza. Bien troceadas las he mezclado con uvas negras, los últimos resquicios de la plancha de salmón ahumado del Mar de Noruega y una alegre vinagreta de turrón de Jijona, porque sino se queda en una esquina de la despensa hasta que se pone rancio: con el amargo, crocante, dulce, vinagroso y ahumado se consigue una ensalada del copón, como diría el gran David de Jorge.

No creáis que la vinagreta de turrón es algo exótico, sólo hace falta un dadito de ese turrón de Jijona que anda por casa y triturarlo con vinagre -de lavanda, en mi caso, en el vuestro puede ser de lo que prefiráis-, sal y añadir un buen chorretón de aceite de oliva virgen extra. Con eso aliñar toda la ensalada abundantemente y servir.

Dificultad

La de triturar el turrón.

Ingredientes

Para 2 personas

2 endivias

20 uvas negras sin pepitas

80 g de salmón ahumado

30 g de turrón de Jijona

2 cucharadas de vinagre (yo usé de lavanda)

60 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta al gusto

Preparación

Triturar el turrón de Jijona con el vinagre y la sal. Añadir el aceite de oliva virgen extra y emulsionar bien. Lavar y cortar las endivias, troceándolas bien. Cortar las uvas por la mitad. Cortar el salmón ahumado en trozos pequeñitos. Mezclar, aliñar con la vinagreta, remover y servir.

Si haces esta receta, comparte el resultado en tus redes sociales con la etiqueta #RecetasComidista. Y si te sale mal, quéjate a la Defensora del Cocinero enviando un mail a defensoracomidista@gmail.com.