Ensaladillas clásicas y ensaladillas locas

Si crees que en la iglesia ortodoxa de la comida nacional la santísima trinidad la forman la paella, la tortilla y el gazpacho, lamentamos comunicarte que te olvidas una hipóstasis: la ensaladilla rusa. ¿Creéis que todo lo que no lleve pollo, conejo y garrofó es arroz con cosas, pero os parece bien denostar el sagrado aperitivo poniéndole piparras, pepinillos y mostaza o sirviéndolo en una pizarra? Pues no, pecadores (jarl).

En el vídeo de hoy y con la ayuda de Pepelu Martínez, uno de los tres fundadores de ODER (el Observatorio de la Ensaladilla Rusa), descubriremos dos templos sevillanos donde preparan una versión canónica tan buena que puede provocarte apariciones marianas (y no precisamente de Rajoy). Aunque después también visitamos la ciudad por libre y descubrimos algunas otras que se salen bastante de lo convencional y también están riquísimas.

Visitamos el restaurante Becerrita (C/ Recadero, 9) y la cafetería Donald (C/ Canalejas, 3) donde ofician respectivamente Jesús María Becerra Gómez y Mariano García, que nos contarán algunos de los secretos con los que llevan a sus clientes al paraíso ensaladillero. Si esto no os parece motivo suficiente para darle al play, adelantamos que en el vídeo también se desvelan algunos trucos para mejorar las que preparamos en casa. Buena patata, mayonesa casera y pocos ingredientes más, muy bien seleccionados: si no lo hacemos así; los milagros, a Lourdes.